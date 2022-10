Bolsonaro participa do podcast CD Talks nesta quarta-feira (19) - JL ROSA / AFP

Bolsonaro participa do podcast CD Talks nesta quarta-feira (19)JL ROSA / AFP

Publicado 19/10/2022 15:34

Rio - O atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), cumpre, nesta quarta-feira (19), agenda eleitoral em Brasília e, às 18h, participará do podcast CD Talks. A entrevista será transmitida ao vivo no canal O Antagonista, no Youtube.

Na terça-feira (18), Bolsonaro reuniu multidão durante comício em São Gonçalo , Região Metropolitana do Rio. O evento contou com a presença do governador Cláudio Castro (PL), do prefeito da cidade, Capitão Nelson (PL), do deputado estadual eleito Douglas Ruas (PL), do senador Flávio Bolsonaro (PL) e outras lideranças.

No evento, o atual presidente criticou a esquerda latino-americana e o ex-presidente Lula. "Peço a Deus que livre o Brasil do comunismo. Na Argentina, (Alberto) Fernández prometia churrasco pro povo e agora a inflação é de 100%. No debate de domingo, o ladrão não falou do seu amigo (Daniel) Ortega da Nicarágua, que persegue a Igreja e persegue a mídia. Vamos trabalhar e demonstrar que a grande maioria do povo não quer PT nunca mais. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. No dia 30 eu espero ser reeleito para livrar o Brasil da esquerda e continuar o trabalho que estamos fazendo", disse o presidente em discurso.