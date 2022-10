Jair Bolsonaro reúne uma multidão de apoiadores em comício realizado no bairro Alcântara, em São Gonçalo - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 18/10/2022 11:21 | Atualizado 18/10/2022 13:35

Rio- O presidente Jair Bolsonaro reuniu uma multidão de apoiadores em comício realizado no bairro Alcântara, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira (18). O evento contou com a presença do governador Cláudio Castro (PL), do prefeito da cidade, Capitão Nelson (PL), do deputado estadual eleito Douglas Ruas (PL), do senador Flávio Bolsonaro (PL) e outras lideranças. Durante o discurso, o candidato à reeleição criticou a esquerda latino-americana, citando exemplos dos governos da Argentina e da Nicarágua, e afirmou que o ex-presidente Lula seguirá o mesmo caminho, caso vença a eleição.



“Peço a Deus que livre o Brasil do comunismo. Na Argentina, (Alberto) Fernández prometia churrasco pro povo e agora a inflação é de 100%. No debate de domingo, o ladrão não falou do seu amigo (Daniel) Ortega da Nicarágua, que persegue a Igreja e persegue a mídia. Vamos trabalhar e demonstrar que a grande maioria do povo não quer PT nunca mais. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. No dia 30 eu espero ser reeleito para livrar o Brasil da esquerda e continuar o trabalho que estamos fazendo”, disse o presidente em discurso.



No palanque, ao lado de Bolsonaro, também estavam as deputadas federais Clarissa Garotinho (União Brasil) e Soraya Santos (MDB). Além do deputado federal Luiz Lima (PL) e o senador Carlos Portinho (PL).



Durante a chegada do presidente, que ocorreu por volta das 11h, o público gritou frases como: “Eu vim de graça”;“Lula ladrão, seu lugar é na prisão”; “Gonçalense vota no Bolsonaro” e “A nossa bandeira jamais será vermelha”. O evento teve início com um salve de palmas para Jesus, seguido do Hino Nacional cantado pela cantora gospel Cristina Mel.



Dentre os apoiadores, o aposentado Wilson Cleber, 68 anos, revelou o motivo de votar novamente no presidente. “Eu acho ele a melhor a opção porque ele é contra o aborto, contra legalização das drogas, contra ideologia de gênero e contra a corrupção”, disse.



Outro gonçalense, o empresário Udson Flávio, 33, contou votar no Bolsonaro devido a defesa dos seus princípios. “Ele defende tudo que a gente quer, pátria, família e Deus. Além disso, hoje ele vai ter um parlamento de extrema direita, então ele vai poder governar de verdade”, explicou.



Já o militar aposentado Luiz Carlos Amaral, 58, defendeu que o presidente só teve dois anos de governo. “Ele só teve dois anos para trabalhar, porque os outros dois foram de pandemia, enquanto o outro teve 16 anos e afundou o Brasil'', comentou.



Outra apoiadora, a funcionária pública aposentada, Marialva Ornelas, 58, relatou acreditar no governo Bolsonaro. “Precisamos dar uma virada nesse país, uma história diferente da que nunca vimos antes, uma oportunidade de elevar a autoestima do Brasil. Eu acredito no capitão.”



Na cidade de São Gonçalo, durante o primeiro turno, Bolsonaro saiu na frente. Teve 50,09% dos votos, contra 42,4% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).