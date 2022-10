Bolsonaro segue agenda eleitoral em Brasília nesta segunda-feira (24) - JL ROSA / AFP

Publicado 24/10/2022 16:13

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (PL), cumpre, nesta segunda-feira (24), sua agenda eleitoral em Brasília. Uma das atividades de campanha inclui encontro com lideranças da indústria no Alvorada, em horário não divulgado.

No domingo (23), após a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson - que trocou tiros com policiais federais no momento do mandato de prisão - Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais onde se referiu ao ex-parlamentar como "bandido" e prestou solidariedade aos policiais que ficaram feridos após embate.