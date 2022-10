Fernando Haddad quer fazer reforma tributária em SP - Divulgação/PT

Publicado 25/10/2022 14:50

Fernando Haddad (PT) afirmou que, caso seja eleito governador de São Paulo , trabalhará para que seja aprovada uma reforma tributária no estado. Em entrevista para o EPTV 1, nesta terça-feira (25), ele acredita que o projeto servirá para pressionar o Congresso Nacional a fazer o mesmo.

O ex-prefeito da capital paulista acredita que a reforma tributária estadual será importante para que empresas continuem em São Paulo. Porém, ele não detalhou na entrevista o projeto.

"Se nós não enfrentarmos a guerra fiscal, isso só é possível mediante uma reforma tributária em São Paulo, nós não vamos pressionar o Congresso Nacional a aprovar a reforma tributária nacional. Sou plenamente a favor que nós baixemos o ICMS daqueles setores que estão sendo alvo da guerra fiscal dos nossos vizinhos”, relatou.

"A única forma de enfrentarmos a guerra fiscal é entrando nela, porque aí o Congresso vai ter que aprovar a reforma tributária, fazendo com que o pagamento do ICMS seja pago no destino”, acrescentou.

Haddad promete construção de seis hospitais

O candidato petista ao governo de São Paulo prometeu construir seis hospitais regionais e 70 hospitais-dia, caso vença as eleições 2022. Haddad também falou sobre as doenças psquiátricas.

"A questão da psiquiatria é uma questão delicada porque no passado remoto, havia uma política de internação em massa de pessoas com alguma deficiência desse tipo. Depois se percebeu que uma boa tarde dessas pessoas poderia ser tratada fora, não internadas”, comentou.

"Em casos limites, não haverá falta de leitos para esses casos, mas lembrando que vamos exigir que um médico ateste a necessidade da internação, porque são casos limites. Em geral, você resolve com tratamento ambulatorial. Vai ter que ser feito um balanço das necessidades de leito”, concluiu.

Haddad e a educação

O petista garantiu que em um eventual mandato implantará o ensino profissionalizante nas escolas estaduais. Seu objetivo é fazer com que metade das unidades tenham esse tipo de modelo até o fim do seu governo.

“O melhor ensino médio do país não é privado, é público e federal. O que quero é que esse modelo de ensino médio seja transportado para a rede estadual. O aluno conclui o ensino médio com certificado profissional”, disse Haddad.

“Se ele quiser fazer faculdade pelo Sisu, Prouni, Fies, melhor, mas ao final do ensino médio, o jovem paulista tem que ter profissão. Vamos migrar todas as escolas estaduais de ensino médio para esse modelo, sendo 50% no primeiro mandato. Em dez anos, todas as escolas terão feito a migração”, acrescentou.

Haddad está no segundo turno das eleições 2022 para o governo de São Paulo. Ele ficou em segundo lugar no segundo turno, ficando atrás de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que lidera as pesquisas de intenções de votos.