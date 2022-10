A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano e a cantora Ludmilla - Reprodução/Instagram

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano e a cantora Ludmilla Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2022 13:53 | Atualizado 25/10/2022 14:14

fotogaleria

"A gente que é do funk, da periferia, está mais chegado ao povo que está precisando de ajuda. O povo foi mais atingido, mais atingido do que a gente pela crise econômica. Eu acho que eles vivem em outra realidade, e a gente está vivendo o que está acontecendo de fato. É ‘L’ no segundo turno”, disse a artista em conversa com os jornalistas no tapete vermelho do Prêmio Multishow.



Por sua vez, Cristiano, comentou em uma publicação feita por Léo Dias sobre o assunto, discordando de Ludmilla. "Nem eu tenho condições de manter todo mundo bem. Mas quando a coisa aperta, estamos aqui por um bem maior. Dizer que o sertanejo não pensa no povo é uma ofensa”, escreveu o cantor. "Pode deixar, q se o povo precisar a gante faz live pra ajudar de novo", completou ele, citando os shows onlines feitos por diversos artistas no auge da pandemia.



O cantor Conrado também deixou um comentário criticando. "Haaaaa tá!!! Nossa, muito bom, sensacional", começou ele, em tom de ironia. "O povo sertanejo vem de muita pobreza, querida! Só que não estão alienados à rede Globo", afirmou.

A crítica de Ludmilla faz menção ao encontro que aconteceu no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, no último dia 17, entre Bolsonaro e cantores sertajos, como Gusttavo Lima, Leonardo, Zezé Di Camargo (da dupla com Luciano), Fernando (da dupla com Sorocaba) e Sula Miranda. Chitãozinho, da dupla com Xororó, também estava presente e disse a Bolsonaro que o "mundo sertanejo" está com ele.

Além do cometário dos sertanejos, a publicação de Léo Dias acabou gerando diversos ataques a Ludmilla que, bem humorada, pediu para os fãs que também votarão em Lula para irem defendê-la nos comentários.