No despacho anterior, ministro havia impedido a visita de líderes religiosos, familiares e advogadosFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 25/10/2022 12:21 | Atualizado 25/10/2022 12:52

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse nesta segunda-feira, 24, que Roberto Jefferson (PTB), pode 'obviamente' receber visitas de seus advogados na prisão. O esclarecimento aconteceu depois de a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitir um pedido para que o ex-deputado pudesse ter o direito de ver a defesa.

No despacho anterior, o ministro havia impedido a visita de líderes religiosos, familiares e advogados, o que foi questionado pela OAB. Em resposta, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou que a decisão "obviamente" não se referia à defesa do petebista no caso.



"Na mesma ocasião, ficou consignada a proibição do denunciado de conceder qualquer entrevista ou receber quaisquer visitas no estabelecimento prisional, salvo mediante prévia autorização judicial por este Supremo Tribunal Federal, inclusive no que diz respeito a líderes religiosos, familiares e advogados. Obviamente, a decisão não se refere aos advogados do réu, regularmente constituídos e com procuração nos autos, nos termos do artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal", determinou o ministro.



Entenda o caso