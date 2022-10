Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se enfrentam nas urnas no próximo domingo, 30 - Reprodução/Facebook

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se enfrentam nas urnas no próximo domingo, 30Reprodução/Facebook

Publicado 27/10/2022 13:24 | Atualizado 27/10/2022 13:37

Um anúncio patrocinado, pago pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), que acusa o ex-presidente Lula (PT) de ser recordistas das queimadas na Amazônia foi removido. A ação foi confirmada pelo Google em nota enviada ao O DIA, nesta quinta-feira, 27.

A postagem tinha como título "Amazônia- Lula é recordista em queimadas", acompanhada do texto "Governo Lula é recordista em queimadas na Amazônia; foram 2,5 milhões de focos de fogo. A verdade sobre o meio ambiente". Ao clicar no link, o direcionamento era a página de campanha de Bolsonaro.

Anúncio divulgado pela página de Jair Bolsonaro Reprodução/Google

A remoção do anúncio foi feita nesta quarta-feira, 26, e a publicação não aparece mais quando buscada no Google. Em nota, a empresa escreveu que tem "políticas robustas que proíbem anúncios que não descrevem com precisão o que o usuário encontrará no site de destino. Quando identificamos anúncios desse tipo, agimos imediatamente. Nossa equipe revisou o anúncio em questão e o mesmo foi removido."

Lula e Bolsonaro se enfrentam nas urnas no próximo domingo, 30, pelo segundo turno das eleições presidenciais.