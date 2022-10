Sede da OAB Nacional - Reprodução

Publicado 28/10/2022 14:36

A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo ( OAB -SP) divulgou um manifesto a favor do reconhecimento da veracidade das urnas eletrônicas e dos resultados do segundo turno das eleições 2022.



"Ao longo das últimas três décadas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vem conduzindo as nossas eleições em absoluta conformidade com a Constituição Federal. O sistema eleitoral brasileiro é uma referência de processo ágil e confiável em todo o mundo e as urnas eletrônicas têm se mostrado a forma mais segura e rápida de apurar a vontade do eleitor", diz um trecho do documento.



Na manhã desta sexta (28), a OAB -SP realizou um ato de abertura da vigília no próprio prédio da Ordem em São Paulo .



"Hoje, às vésperas do encerramento do processo eleitoral de 2022, concentramos esforços para que as eleições do próximo domingo transcorram de maneira pacífica e para que os resultados soberanos das urnas sejam plenamente respeitados, assim como proclamados", continua o texto.



Do encontro de hoje, participaram lideranças da sociedade civil e dos setores jurídico e empresarial, como a socióloga Neca Setúbal, o professor de Direito da FGV Oscar Vilhena, o ex-ministro José Carlos Dias, o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo, a presidente da OAB-SP, Patrícia Vanzolini, o advogado indígena Eloy Terena, o jurista José Gregori, a jornalista Bianca Santana, da Coalizão Negra por Direitos, o presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah, o ex-secretário de Justiça Belisário dos Santos Júnior e o sociólogo Clemente Ganz Lúcio.



No encontro, também foram exibidos vídeos com mensagens de apoio do jurista Miguel Reale Júnior, da ex-Procuradora Geral da República Raquel Dodge, do economista Armínio Fraga e do ex-ministro da defesa Nelson Jobim.



A segunda rodada de votação acontece neste domingo (30). As urnas estarão abertas a partir das 8h do horário de Brasília em todo o país, sendo fechadas às 17h. Os eleitores que chegarem à seção eleitoral até esse horário ainda conseguirão registrar o voto .



Conforme a Justiça Eleitoral, aqueles que não votaram no primeiro turno das eleições podem votar no segundo, mesmo que ainda não tenham justificado a ausência no último dia 2.



Para facilitar o transporte dos eleitores, mais de 354 cidades oferecerão transporte público gratuito no domingo . No estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, mais de 40 cidades, incluindo a capital, já confirmaram o passe livre.



De acordo com o TSE, Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345) . O vencedor irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.



No domingo, além de a população brasileira votar pelo candidato que vai assumir a presidência, 12 unidades da federação também deverão escolher os governadores que assumirão o comando dos estados a partir do ano que vem. São elas: