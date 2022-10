Luciano Huck posta foto de encontro com Simone Tebet - Reprodução/Instagram

Luciano Huck posta foto de encontro com Simone TebetReprodução/Instagram

Publicado 28/10/2022 16:30

Rio - Luciano Huck usou o Instagram, nesta sexta-feira, para compartilhar uma foto do encontro que teve com a senadora Simone Tebet (MDB). "Remando na mesma direção. Pela democracia e por um Brasil mais afetivo e eficiente", escreveu o apresentador do "Domingão", na legenda da postagem.

fotogaleria

Até o momento, o global não revelou em quem pretende votar no segundo turno das eleições, que acontece neste domingo, com Jair Bolsonaro (PL) e Luís Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela presidência da República. Já Tebet, após concorrer ao Planalto no primeiro turno, decidiu se aliar ao candidato do Partido dos Trabalhadores, tendo participado de comícios e outras agendas com o petista.

Enquanto isso, na última terça-feira, a esposa de Huck, Angélica, fez questão de declarar seu posicionamento político. A apresentadora reafirmou seu apoio ao ex-presidente Lula, assim como fez no primeiro turno. "Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o resgatar do melhor em nós. Por isso o meu voto é 13", escreveu.

Recentemente, Luciano Huck aproveitou o "Domingão" para incentivar os jovens a votarem, alertando que o assédio eleitoral é um ato criminoso. "E importante, tá: não deixa ninguém te influenciar. Não vota porque alguém falou, porque alguém disse. Não vota só para agradar o grupo da família. No começo desse ano, inclusive, a gente fez uma enorme mobilização para que os jovens acima de 16 anos tirassem o seu título de eleitor. Não deixe com que os outros escolham o futuro do seu país. Vai lá e vota, porque votar dura poucos segundos", disse.