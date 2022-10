Tebet diz que apoio a Lula foi 'decisão mais arriscada da vida' - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 28/10/2022 16:37

A senadora pelo Mato Grosso do Sul e candidata à presidência nas eleições 2022 no primeiro turno, Simone Tebet (MDB), comentou o apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista à revista Veja.



Tebet disse que a decisão foi a "mais difícil" que já tomou na vida política e que tal apoio foi como "mergulhar [de cabeça] em um abismo". "Pulei de um penhasco político, mas o fiz por convicção, e não por cargo ."

A senadora ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 4,16% dos votos. A campanha da candidata fez duras críticas a Lula e Jair Bolsonaro (PL).



Na entrevista, Tebet ainda reforçou que o apoio a Lula não significava que defenderia "cegamente" o candidato. "Não é porque estou com o presidente Lula que vou defender os equívocos dele. Eu não faço isso nem com as minhas filhas."



Defesa do agronegócio



Tebet ainda reforçou que o petista cometeu um erro durante a sabatina no Jornal Nacional ao falar sobre o agronegócio. Lula disse durante a entrevista que havia uma parcela específica "fascista e direitista". "Foi uma fala absolutamente infeliz e eu acredito que ele esteja arrependido", disse a senadora

A fala do candidato foi amplamente replicada por apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. A declaração foi vista como ataque a todo seguimento agropecuário do país.