O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa gravou vídeo em que diz que o presidente Jair Bolsonaro é uma ameaça à democracia - Carlos Humberto/SCO/STF

Publicado 28/10/2022 17:11

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa voltou a se manifestar a favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que o presidente Jair Bolsonaro “vem aos poucos destruindo a democracia”. Barbosa gravou dois vídeos após um pedido do PT para a reta final da campanha petista.

Relator do processo do Mensalão no STF, que condenou grande parte da cúpula petista, Barbosa declarou voto a Lula ainda no primeiro turno. Desde o início da campanha, o ex-ministro da Suprema Corte fez severas críticas a gestão Bolsonaro, principalmente na pandemia.

“Bolsonaro pouco a pouco destruindo a nossa democracia. Essa democracia que demoramos tanto tempo para construir”, afirmou Barbosa.

“O Bolsonaro usa com frequência, de maneira abusiva dos poderes presidenciais, especialmente para interferir em assuntos que não são de sua alçada”, concluiu, em indireta aos casos de interferência na Polícia Federal apontados pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro (União Brasil-PR), que retomou apoio a Bolsonaro após ser eleito senador.

Na gravação, Joaquim Barbosa apelou para a questão educacional e ressaltou a importância dos investimentos no setor para o desenvolvimento do país.

“A educação é um assunto que me preocupa muito. Sem educação você não melhora de vida, permanece onde está ou piora”, lembra o ex-ministro, pedindo para os eleitores pensarem ‘com carinho’ na hora de votar.