Sergio Moro vota no Clube Duque de Caxias em Curitiba (PR) na manhã deste domingo (30)Cassiano Rosário / Estadão Conteúdo

Publicado 30/10/2022 14:05 | Atualizado 30/10/2022 14:49

Rio - Sergio Moro, eleito senador pelo estado do Paraná, votou em Curitiba, no bairro Bacacheri, na manhã deste domingo. O ex-juiz federal estava acompanhado de amigos. Após a votação, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro pediu tolerância e respeito aos eleitores.

"O que é importante, ao ser encerrada a votação de hoje, é buscar a pacificação do País. E o brasileiro que votou no candidato que não foi eleito, lembrar que tem que ter respeito às opiniões divergentes", declarou Moro à imprensa.

Horas depois, Moro disse em seu Instagram que estava viajando para São Paulo com a mulher, Rosângela Wolff Moro. "Após votar em Curitiba, viajei a São Paulo com a Rosângela para ela votar", explicou.