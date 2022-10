Eleitores denunciam que policiais da PRF realizam operações na região Nordeste para impedir voto em Lula - Divulgação

Eleitores denunciam que policiais da PRF realizam operações na região Nordeste para impedir voto em LulaDivulgação

Publicado 30/10/2022 16:36

Rio - A Human Rights Watch - organização internacional não governamental que defende e realiza pesquisas sobre os Direitos Humanos - fez uma declaração, neste domingo (30), após operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No sábado (29), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu operações de trânsito que prejudicassem o transporte público no dia das eleições.

Em nota, o Human Rights Watch relatou preocupação com as denúncias das ações da PRF que supostamente estão impedindo ou atrasando o acesso aos locais de votação dos eleitores que precisam do transporte público e afirmou que as autoridades devem cumprir as decisões do TSE de suspender as operações que possam prejudicar os cidadãos de exercerem seu direto de votar.

Confira a declaração traduzida na íntegra

“Estamos muito preocupados com denúncias de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que supostamente estão impedindo ou atrasando o acesso aos locais de votação de eleitores que usam transporte público. Em 29 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu qualquer operação da PRF relacionada ao transporte público de eleitores. As autoridades deveriam cumprir imediatamente as decisões do TSE, suspender todas as operações que possam levar à supressão do direito ao voto dos eleitores brasileiros e garantir que possam exercê-lo com liberdade e segurança”.