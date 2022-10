Flávio Mitidieri derrotou o petista Rogério Carvalho - Billy Boss/Agência Câmara

Flávio Mitidieri derrotou o petista Rogério CarvalhoBilly Boss/Agência Câmara

Publicado 30/10/2022 19:38

Fábio Mitidieri (PSD) foi eleito governador do estado de Sergipe neste domingo, 30. O segundo turno das eleições 2022 foi disputado contra Rogério Carvalho (PT). No primeiro turno, o candidato do União Brasil recebeu 34,37% dos votos válidos, enquanto o emedebista foi votado por 24,56% dos sergipanos. Logo, o resultado final configurou uma virada em relação à votação do dia 2 de outubro.



Administrador de empresas, Fábio Cruz Mitidieri , 45 anos, é deputado federal por dois mandatos, eleito em 2014 e em 2018. Também foi vereador de Aracaju (SE), sua cidade natal. Ainda na capital sergipana, ocupou os cargos de secretário municipal de Esportes e de estado de Trabalho. Em 2022, concorre ao governo de Sergipe pela coligação Novo Tempo pra Sergipe (PDT/PSC/União/Republicanos/PP/PSD/Avante). Seu vice é o empresário Zezinho, do PDT.

Rogério Carvalho Santos , 54 anos, é médico e professor. Natural de Aracaju (SE), trabalhou como secretário de Saúde do município e do estado de Sergipe. Também foi deputado estadual e federal. É senador e disputa a primeira eleição ao governo do estado pelo PT, na coligação Sergipe da Esperança (Federação Brasil da Esperança – FE Brasil/MDB/PSB/Solidariedade). Seu vice é o empresário Sergio Gama, do MDB.