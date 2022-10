Eleitores aguardam a apuração dos votos da eleição do segundo turno em frente a casa do candidata a reeleição Jair Messias Bolsonaro neste domingo(30). - Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia

Publicado 30/10/2022 21:28 | Atualizado 30/10/2022 21:30

Rio- Um pequeno grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu neste domingo (30) em frente ao condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde mora o candidato à reeleição para acompanhar a apuração dos votos e torcer por Bolsonaro. Após o resultado, os eleitores alegaram fraude, pediram intervenção militar e declararam raiva e indigação com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



A aglomeração começou por volta das 16h e contou com o apoio de um carro de som e um telão, que possibilitou que a população acompanhasse a contagem dos votos neste segundo turno em tempo real.

O clima de animação e otimismo começou a diminuir às 18h45, quando o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou a frente na corrida presidencial e bateu 50,01% dos votos, com 67,76% das urnas apuradas. Pouco depois das 20h, com mais de 99% das urnas apuradas, o resultado da apuração confirmou Lula como novo presidente do país. Entre os presentes, raiva e indignação.