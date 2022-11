Latino lamenta derrota de Bolsonaro - Reprodução/Instagram

Latino lamenta derrota de BolsonaroReprodução/Instagram

Publicado 01/11/2022 14:39

Rio - Latino é um dos artistas que segue muito abalado pela derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. Durante uma live nas redes sociais, o cantor de 49 anos, dono dos hits “Festa no Apê” e “Renata Ingrata”, cogitou a possibilidade de encerrar a carreira artística após Lula ter sido eleito Presidente do Brasil pela terceira vez.

“No meu país o crime compensa, chega. O povo é muito ingrato! Vontade de encerrar a carreira”, disse ele.



Nos últimos meses, Latino participou ativamente da campanha a favor de Bolsonaro. O artista inclusive precisou apagar alguns posts com fake news sobre Lula e em outros foi colocado, pelo Instagram, um aviso de informação falsa.



Nas redes sociais, os internautas não pouparam o cantor e transformaram seu lamento em chacota. “Que carreira? Se alguém lembra de você, é por ser ex da Kelly Key, se manca”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Latino ainda pensa em encerrar o que já foi enterrado há quase 20 anos”, disparou outro.