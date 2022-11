Neymar e Nath Finanças trocam farpas no Twitter - Reprodução Instagram

Publicado 01/11/2022 17:38

Rio - Neymar usou o Twitter nesta terça-feira (1) para trocar farpas com Nath Finanças, influenciadora que ensina educação financeira na internet. A briga começou após o resultado das eleições presidenciais, neste domingo (30), quando o jogador de futebol, apoiador de Bolsonaro, foi ironizado pela youtuber que disse que ele teria pedido ajuda para declarar o imposto de renda. A provocação faz alusão a situação do craque junto à Receita Federal do Brasil, a quem estaria devendo cerca de R$ 8 milhões em impostos.

"Gente, Neymar na minha DM hoje implorando pra ajudar a declarar o Imposto de Renda" escreveu Nath, promovendo seus cursos na sequência. Por sua vez, o jogador fez questão de rebater. "Como tem gente que gosta de aparecer", respondeu ele. A influenciadora não perdeu a deixa. "Tu não aguenta uma piadinha e ainda vai jogar na Copa", disse ela, fazendo referência a Copa do Mundo do Catar que começa no próximo dia 20.

Em uma publicação separada, Neymar continuou. "E a galera falando que não tenho emocional só porque eu respondi uma qualquer. Cada uma viu", retrucou Neymar. Nath não o deixou sem resposta. "Amor, você ainda tá falando? Vamos torcer juntos para o Hexa porque o meu trabalho de educação financeira tá dando resultado há muito tempo", avisou ela, anexando uma matéria sobre sua carreira.



Não satisfeito, Neymar tweetou mais uma vez sobre o assunto. "Mas acho que vocês tem razão. Meu emocional é fraco e sou pipoqueiro", disse ele, em tom de ironia.