Felipe Neto critica Bolsonaro por primeiro discurso após derrota nas eleições - Reprodução/Instagram/CNN

Felipe Neto critica Bolsonaro por primeiro discurso após derrota nas eleiçõesReprodução/Instagram/CNN

Publicado 01/11/2022 18:29

Rio - Felipe Neto não escondeu sua indignação com o primeiro discurso de Jair Bolsonaro (PL) após a derrota para Luis Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 . Nesta terça-feira, o youtuber usou o Twitter para comentar o rápido pronunciamento do presidente, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, e não economizou nas críticas ao governante.