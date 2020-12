Corpo humano Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - A astrologia médica é um ramo que se dedica a desvendar o funcionamento físico e psicológico do ser humano. A partir da análise do Mapa Natal, a área de conhecimento elucida as predisposições e os desafios acerca da saúde que podem ser desenvolvidos por cada indivíduo.

Leia Mais Mercúrio começa a temporada em Sagitário



Segundo a astróloga Isabella Cariello, do Dizem os Astros, na antiguidade, a astrologia caminhava de mãos dadas com a medicina, os médicos a utilizavam para dar diagnósticos. Com a ascensão do pensamento cartesiano, houve a separação das duas áreas. No entanto, atualmente, o objetivo da astrologia médica não é diagnosticar e tampouco curar. A especialista afirma que a proposta é trazer uma consciência prévia do corpo. “Assim como a astrologia é usada para entender as dificuldades e limitações, a médica é para analisar a forma fisiológica. Ela caminha como um direcionamento, que ajuda a compreender o que é mais propício acontecer com cada pessoa.”



O Mapa Natal é composto por signos, casas astrológicas e planetas. Isabella explica que os três pilares são importantes para analisar os aspectos da saúde, uma vez que cada signo representa uma parte do corpo e que cada planeta tem uma função atrelada a eles. “O astrólogo faz a junção dos pontos específicos que cada indivíduo tem no Mapa Natal, para assim, compreender as qualidades do corpo, da saúde física e os desafios”.



As casas astrológicas também são importantes. De acordo com a especialista, existem as que falam especificamente sobre a saúde. “O ascendente, por exemplo, trata da saúde física e da vitalidade. Enquanto a casa 6 é sobre o adoecimento. Então, olhando os signos que estão nessas casas e os planetas é que o astrólogo faz uma costura para entender como é saúde da pessoa”.



Veja quais partes do corpo são atribuídas aos signos:



ÁRIES

Segundo a astróloga Isabella Cariello, do Dizem os Astros, na antiguidade, a astrologia caminhava de mãos dadas com a medicina, os médicos a utilizavam para dar diagnósticos. Com a ascensão do pensamento cartesiano, houve a separação das duas áreas. No entanto, atualmente, o objetivo da astrologia médica não é diagnosticar e tampouco curar. A especialista afirma que a proposta é trazer uma consciência prévia do corpo. “Assim como a astrologia é usada para entender as dificuldades e limitações, a médica é para analisar a forma fisiológica. Ela caminha como um direcionamento, que ajuda a compreender o que é mais propício acontecer com cada pessoa.”O Mapa Natal é composto por signos, casas astrológicas e planetas. Isabella explica que os três pilares são importantes para analisar os aspectos da saúde, uma vez que cada signo representa uma parte do corpo e que cada planeta tem uma função atrelada a eles. “O astrólogo faz a junção dos pontos específicos que cada indivíduo tem no Mapa Natal, para assim, compreender as qualidades do corpo, da saúde física e os desafios”.As casas astrológicas também são importantes. De acordo com a especialista, existem as que falam especificamente sobre a saúde. “O ascendente, por exemplo, trata da saúde física e da vitalidade. Enquanto a casa 6 é sobre o adoecimento. Então, olhando os signos que estão nessas casas e os planetas é que o astrólogo faz uma costura para entender como é saúde da pessoa”.Veja quais partes do corpo são atribuídas aos signos:

Publicidade

Tem como referência a cabeça, os ossos do crânio, com exceção ao nariz. O cérebro, os olhos e os dentes maxilares.



TOURO



Relacionado ao pescoço e aos sentidos — visão, olfato, tato, paladar e audição —, que são receptores externos dos estímulos sensoriais, cerebelo, céu da boca, maxilar inferior, língua, laringe, glote, epiglote, faringe, voz, amígdalas, tireoide, parte superior do esôfago e a garganta.



GÊMEOS



Publicidade

Gêmeos é associado aos ombros, braços e ao tórax, especificamente, ao aparelho respiratório em seu conjunto, traqueia, brônquios e costelas superiores.



CÂNCER



Está relacionado com os seios e o aparelho digestivo, ou seja, aos processos de nutrição. Portanto, os sucos gástricos, saliva e leite materno também estão incluídos.



LEÃO



Publicidade

O coração é correspondente ao energético e solar signo de Leão. O órgão mantém a vida e pulsa o sangue para todo o corpo. Também está ligado às costas, espinha dorsal, vértebras dorsais, medula espinhal, centros nervosos superiores.



VIRGEM



Representa o sistema digestivo e o intestino delgado, órgão responsável pela assimilação das substâncias que precisam ser discriminadas e dos úteis, que serão passados para a circulação.



LIBRA



Publicidade

Libra corresponde aos rins, órgão que faz a filtragem do sangue e equilibra o corpo, eliminando os resíduos. Além disso, a região lombar também está associada ao signo.



ESCORPIÃO



Está associado às funções do intestino grosso e do sistema genital, que abriga a fonte da energia relacionada ao prazer e a vida. Também região ilíaca, ânus, reto, nariz, olfato e as células de defesa do corpo.



SAGITÁRIO



Publicidade

O fígado, órgão que faz a síntese das substâncias orgânicas, os quadris, cóccix, as coxas e os músculos são caracterizados por Sagitário.



CAPRICÓRNIO



Os joelhos, o esqueleto e as articulações, ou seja, as partes que permitem o movimento e sustentam o corpo são referidos a Capricórnio. A pele, as unhas e os cabelos também são atrelados ao signo.



AQUÁRIO



Publicidade

O tornozelo, parte da sustentação ao corpo e os processos de oxidação, que renovam as energias corporais, são caracterizados por esse signo.



PEIXES



Representado pelos pés, sistema linfático, circulação paralela que trata dos resíduos celulares que não foram eliminados pelos intestinos e rins.