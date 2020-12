Mercúrio Reprodução/NASA

Por O Dia

Rio - Depois da temporada em Escorpião, Mercúrio entrou nessa terça-feira em Sagitário. O planeta trata de assuntos como comunicação, inteligência e expressão. Nesse signo, Mercúrio desperta maior curiosidade e desejo de aprender.



Segundo a astróloga Amanda Thomaz, do Dizem os Astros, este posicionamento preza pelos pensamentos filosóficos e pelo aprofundamento do conhecimento. Por estar em debilidade, ou seja, em oposição a Gêmeos, que é regido por Mercúrio, traz características idealistas e abstratas. “O planeta gosta dos assuntos sendo expostos com uma comunicação direta e objetiva. No entanto, em Sagitário, encontra-se com uma forma prolixa de se expressar e, também, com um pensamento amplo sobre cada coisa e situação”.