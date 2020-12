Bíblia Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões que estão angustiando, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas da vida. O Salmo 122 elimina as energias negativas presentes no ambiente, ampliando as percepções e a alegria. Mentalize coisas boas, leia com concentração e muita fé.