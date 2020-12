Por O Dia

Rio - A semana começa com a lua nova em Sagitário. O momento é de começos e de renovar de esperanças. Segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, o signo que é otimista, expansivo e tem muita fé.

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 14 de dezembro de 2020

Sara Zaad explica que a lua está em conjunção ao Sol e Mercúrio, que também estão em Sagitário e, por isso, o período é propício a uma linguagem sem filtros. “Diferentemente de Escorpião, que sabe como machucar alguém e pode usar as palavras para ferir, o sagitariano é muito verdadeiro. Ele fala com sinceridade sempre, na cara, aquilo que ele pensa. Ele não consegue mentir e falar de outro jeito.”A cigana revela que os ideais sagitarianos estão presentes nesta lunação. “Os assuntos que têm a ver com questões legais e processos na justiça estarão em pauta. Além disso, o período é promissor para cursos de graduação, pós-graduação e, também, para os concursos públicos.Ariano, o eixo da casa 10, referente à carreira, sucesso e vocação, e da casa 4, que trata de assuntos como o lar, a herança ancestral e os pais, patrimônio e fim de vida, serão ativados nesta semana.A lua nova te convida a resolver as questões que aparecerão na sua vida de maneira muito direta, principalmente, no que diz respeito à carreira profissional, familiares e de assuntos internos.Esta será uma semana para você se dedicar a sua popularidade profissional e ter muito cuidado para que questões familiares não venham a influir negativamente na sua imagem pública.É importante que saiba se adaptar ao “novo normal” e não se fixar em um único jeito de fazer as coisas. As relações profissionais estão mudando e precisamos saber nos reinventar.Tenha bastante pé no chão e haja de maneira pragmática e objetiva, ou pode iniciar vários projetos ao mesmo tempo e não terminar nenhum. Uma boa saída é dividir um projeto grande em vários menores e comemorar a cada etapa concluída.Evite brigas e discussões, pois não é o momento de radicalismos. Não se envolva em polêmicas ou discussões em redes sociais!Taurino, nesta lua nova os eixos ativados do mapa astral serão o da casa 2, que tem assuntos como segurança, estabilidade material e das finanças, e da casa 8, que trata da segurança e estabilidade emocional, capacidade de renovação, dinheiro do cônjuge e fim de ciclos.Você deve ter muito cuidado nestes dias de lua nova! A sua vitalidade física está um pouco fraca, te deixando vulnerável a energias psíquicas mal-intencionadas. Cuide-se e se afaste de pessoas que agem como se fossem vampiros de energia das outras.Cuidado especial com as finanças! Você pode sofrer algum tipo de problema por conta de cônjuges ou de sócios em negócios, que podem precisar de sua ajuda financeira, ou mesmo algum investimento financeiro que possa te dar prejuízo.O ideal é agir de forma devagar, pensar muito antes de dar o primeiro passo, principalmente em situações que envolvam finanças e bens materiais. Caso esteja esperando alguma herança, pode haver complicações.Geminiano, os eixos que serão ativados no seu mapa nesta lua nova serão o eixo da casa 1, do eu, e o da 7, do outro.Não é o momento para ter nenhum tipo de atitude radical, seja com parceiros em sociedades ou no casamento. O ideal é que você tenha bastante jogo de cintura e seja muito flexível neste trato com o outro, observando as necessidades das pessoas que se chegarem a você. Tenha senso de justiça e observe sempre os dois lados de uma mesma situação. Na hora de começar uma parceria, ou uma sociedade de trabalho, tenha em mente que não são somente os seus interesses que podem ser atendidos, mas também os de quem está ao seu lado.De qualquer forma, associações comerciais e parcerias de trabalho serão bem-vindas nesta lua nova e você vai se dar melhor trabalhando acompanhado do que sozinho.Cuidado com uma certa tendência a autoritarismo e impaciência de sua parte e busque momentos para relaxar e evitar um esgotamento mental.Canceriano, o eixo ativado nesta lua nova é o eixo da casa 6, casa que trata da saúde física, da rotina, do cotidiano e do ambiente de trabalho, e os da casa 12, que diz respeito a saúde mental, evolução espiritual, traições e inimigos ocultos.É o momento de estar atento com situações de trabalho que possam causar algum tipo de estresse ou discussão, já que você tem uma tendência de se magoar com aquilo o que as pessoas falam.Cuide da saúde, pois você pode estar com o organismo mais vulnerável. Neste período de covid-19 temos de saber que a nossa imunidade é fundamental para ajudar a combater este vírusSeja mais direto, sem tanto sentimentalismo. Não que você deva deixar de ser você mesmo, mas é uma semana para você agir de uma maneira mais objetiva, mais concreta, procurando resolver os desafios que se apresentarem na sua rotina diária de uma forma mais assertiva.Observe a sua energia, e caso tenha animaizinhos de estimação eles podem sofrer e ficar doentes por conta disto, já que eles costumam captar a energia negativa de seus tutores.Leonino, o eixo ativado nesta lua nova será o da casa 5, que diz respeito a assuntos como filhos, prazeres, diversões, obras que criamos, do amor que damos ao mundo e das relações sentimentais, e da casa 11, que trata do amor que recebemos do outro, as amizades, o voluntariado, sentimento humanitário, as ONGs, os projetos futuros, sonhos e esperanças.Aproveite esta semana de lua nova para dar atenção a sua criança interior, que existe dentro de você e que muitas vezes é esquecida diante dos problemas da vida. Faça algo criativo! Caso tenha filhos, procure estar mais perto deles e verá como a sua energia começará a fluir de uma forma mais fácil e mais leve.É importante saber que quando a nossa criança interior está alinhada com os projetos e propósitos de vida, conseguimos estar mais perto de cumprir a nossa missão aqui nesta vida.Não tenha medo de se colocar em situações em que você tenha de ser o centro das atenções e receber aplausos por isso, pois isso faz parte de sua natureza. Deve ter apenas cuidado para não se tornar egocêntrico, arrogante ou vaidoso demais com isso. A sua liderança e o seu brilho são naturais. Não precisa ser forçado.Período para arriscar na loteria ou em algum tipo de jogo, mas com cuidado para não gastar dinheiro demais.Virginiano, os eixos ativados são o da casa 4, que é sobre casa do lar, herança ancestral e pais, alma, patrimônio e fim de vida, e da casa 10, que fala da carreira, das possibilidades que temos de sucesso e vocação.A sua família tem grande importância na sua formação, mas é muito importante que você não permita que essa influência de seus pais, mesmo que de forma inconsciente, te atrapalhem. É importante que você dê atenção às questões familiares esta semana, se você está vivendo com muitas pessoas dentro de casa por conta desta pandemia, mas sempre com uma barreira para que não invadam demais a sua privacidade e você viva em função das pessoas de sua casa.Ser gentil e servil sim, virginiano, mas subserviência demais não. Muitas vezes você esquece de você mesmo para cuidar do outro. Aprenda a dizer NÃO quando isso for necessário e não tenha medo de desagradar quem quer que seja.Ao mesmo tempo, tome um pouco de cuidado com certas críticas que você faz. Pense naquilo que você deseja para si a longo prazo e trabalhe para isso agindo em silêncio.Librianos, o eixo que será afetado no seu mapa natal com esta lua nova, será o da casa 3, que é referente aos estudos, comunicação em geral, comércio, viagens curtas, trânsito, irmãos, primos e vizinhos, e da casa 9, que traz assuntos como estudos superiores, viagens longas ao exterior, idiomas e espiritualidade.Muito cuidado com fofocas e intrigas envolvendo o seu nome. Seja mais firme na hora de colocar suas opiniões e dizer aquilo que você pensa. Não tenha medo de decidir ou de tomar um determinado caminho, pois você é naturalmente uma pessoa muito justa e sempre se coloca no lugar das pessoas, ouvindo sempre os dois lados de uma questão.Há uma facilidade em projetos envolvendo o público, que podem te trazer bastante popularidade, mas deve tomar cuidado com pessoas falsas ao seu lado que podem ficar incomodadas com o seu jeito natural atrair as pessoas e as coisas para si. Excelente semana para iniciar projetos relativos às mídias sociais e todos os tipos de comunicação.Escorpiano, o eixo que será ativado no seu mapa natal será o da casa 2, referente às finanças e o dinheiro que você ganha através de seu trabalho, e o da casa 8, que é sobre heranças a receber, dinheiro do cônjuge, morte e fim de ciclos, sexualidade e nossa capacidade de renovação.Você deve tomar muito cuidado com seus projetos, principalmente, com os que envolvem finanças e bens materiais. Serão dias em que você terá muitas oportunidades de ganhar dinheiro e de começar algum negócio ou trabalho, mas a discrição e a reserva serão fundamentais nesse processo.Evite confiar em qualquer pessoa e nas suas intuições e pressentimentos, pois eles podem te trair. Talvez você não esteja conseguindo enxergar, como gostaria, a alma do outro, então, para evitar qualquer tipo de engano, haja de maneira prudente e segura.Diversifique suas fontes de renda e não conte apenas com algo único. Faça as coisas com amor, coração e muito pé no chão que será recompensado no momento certo.A lua nova é hora de semear. Se bem realizada, poderá lhe trazer bons frutos na colheita, principalmente, em questões de dinheiro.Sagitariano, o eixo ativado da lua nova desta semana serão os da casa 1, que trata do eu, e a casa 7, que é sobre o outro.Esta é uma lua nova para você se encher de esperança e ir atrás de projetos que fazem bem a sua vida, cuidando de si e daquilo que você entende como importante para seu mundo.O momento é bom para cuidar da saúde, para iniciar um novo programa alimentar ou mesmo começar uma atividade física, para fazer aquilo que vem adiando a tanto tempo. Apenas tome cuidado com os protocolos de segurança.Observe se estará com as emoções à flor da pele, já que não pode perceber e falar de forma tão sincera com as outras pessoas, que podem entender que está sendo grosseiro, quando na verdade está apenas sendo verdadeiro como gosta de ser.A sua maneira otimista e esperançosa de ver o mundo pode ajudar muita gente. Então, procure espalhar a sua alegria de viver e a sua coragem. Espalhe amor ao mundo, sagitariano!Capricorniano, o eixo da casa 12, que é da saúde mental, do isolamento, dos hospitais psiquiátricos, prisões, sensibilidade, evolução interior, traições e inimigos ocultos, e também, o da 6, que fala sobre saúde, da higiene, alimentação saudável, dos animais de estimação e o cotidiano no trabalho.Sua energia vital está um pouco debilitada e você mais pessimista do que o normal. É importante que você cuide muito de sua saúde mental, capricorniano, e não fique pensando somente em trabalho. É necessário que tire alguns momentos do seu dia para se distrair, para pegar um pouco de sol e sair do seu mundinho cheio de limites e regras.Tudo que for iniciado nesta lua nova terá de ser com muito pragmatismo e objetividade, mas acrescente um pouco de leveza e fé na vida ou você pode acabar agravando uma doença, que pode até mesmo se tornar crônica, por conta do seu jeito mais realista de ver a vida.Óbvio que não devemos negar a gravidade do que está acontecendo, mas não podemos deixar que a tristeza e a desesperança nos domine.É um momento em que você deve ter muita cautela com as finanças. Guarde um pouco para 2021 em poupança investimento menos arriscado.Momento de mais reflexão do que de ação. É hora de planejar o que você gostaria de colocar em prática a longo prazo, seja um projeto de trabalho ou de vida.Aquariano, a casa 11, que trata sobre o amor recebemos do outro, nossas amizades, do voluntariado, sentimento humanitário, das ONGs, projetos futuros, sonhos e esperanças será ativada nesta semana. O da casa 5 também, que fala sobre filhos, prazeres, diversões, das obras que criamos, do amor que damos ao mundo e das relações sentimentais.As amizades influentes e poderosas podem te ajudar nos projetos de longo prazo, mesmo que não seja diretamente, eles podem dar grandes conselhos. Contudo, é importante que você tenha cuidado e não espere demais dos outros. Faça também a sua parte e tenha muito cuidado com a sua impaciência e inquietação.O seu jeito idealista de ver a vida e tentar transformar o mundo em um lugar mais justo pode ajudar nesse processo. Leve os seus ideais de justiça e fraternidade para a vida das pessoas e ensine a todos como é bom viver idealizar um mundo mais justo e equilibrado.Os eixos ativados no seu mapa serão os da casa 10 e 4. A primeira fala da carreira, das possibilidades de sucesso e da vocação. A outra trata de assuntos como o lar, a herança ancestral e os pais, patrimônio e fim de vida.Nesta semana de lua nova, você pode alcançar bastante popularidade e status em seu trabalho. Para aqueles que estão desempregados, pode surgir a notícia de uma oportunidade de emprego, mas vocês devem se proteger bastante das energias psíquicas dos lugares, ambientes e pessoas. Proteja-se não permita que influências externas a você lhe atrapalhem e protejam suas emoções.Vocês normalmente são pessoas empáticas e sentem com muita facilidade a dor do outro. É bom ajudar, mas desde que procuremos cuidar de nós primeiro. Não confie totalmente nos seus pressentimentos e em qualquer pessoa, principalmente, no ambiente de trabalho, pois muitos podem abusar de sua generosidade e boa vontade.