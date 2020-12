Por O Dia

Rio - Sonhar com discussão simboliza que o sonhador está passando por um momento de conflitos internos. Também pode ser um sinal para não tomar decisões precipitadas. No entanto, é importante analisar o contexto para interpretar o sonho corretamente.

Leia Mais O que significa sonhar que está dormindo?

Esse sonho é um aviso para você não tomar atitudes precipitadas com algum membro da sua família. Pense duas vezes antes de falar. Pondere seus comentários.Você está insatisfeito com alguma situação no ambiente de trabalho. Também pode simbolizar que você simplesmente não está contente com o seu emprego.Você está negligenciando alguma situação em relação ao seu parceiro. Converse e veja o que está sendo deixado de lado.Esse sonho indica que você está com medo de perder o seu parceiro. Caso não tenha namorado, em breve você pode conhecer uma pessoa.Você não está sabendo lidar com seus conflitos internos. Tente colocar em ordem os seus sentimentos e as suas emoções.Você está magoado com alguma coisa. Faça um exame de consciência e veja o que está provocando esse sentimento em você. Analise se realmente vale a pena se estressar e dar importância a isso.Você está disperso na sua rotina. Tenta se concentrar nos afazeres do dia a dia.