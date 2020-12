São Lázaro Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - O dia de São Lázaro é celebrado nesta quinta-feira. Segundo a Igreja Católica, o santo foi o amigo que Jesus ressuscitou. Era um homem humilde, amigo de Cristo e foi um dos primeiros discípulos.



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 17 de dezembro de 2020

Publicidade

Lázaro foi acometido por uma grave doença que o levou à morte. Depois de quatro dias do sepultamento, Jesus mandou abrir o sepulcro, ordenando que ele saísse e andasse. Assim, o santo voltou a viver, provando que o filho de Deus poderia vencer a morte.

Oração de São Lázaro



Publicidade

Ó São Lázaro, vós suportastes os sofrimentos da vida terrena com a certeza de alcançar a felicidade no céu; abri meu coração à palavra de Deus na Bíblia e aos ensinamentos da Igreja Católica; dai-me um coração sensível às doenças e a miséria dos meus irmãos; abri meus olhos para ver e compreender aquilo que se diz por aí: O que aqui se faz, aqui se paga?, é uma sentença falsa e enganosa, porque a justiça perfeita e definitiva só acontece na outra vida. Ajudai-me a crer com firmeza na realidade do céu e do inferno, para que eu não venha a me arrepender quando já é tarde, como aconteceu com o rico da parábola. São Lázaro rogai por mim e por meus irmãos. São Lázaro, rogai por nós. Amém.