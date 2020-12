Vênus Reprodução de Internet

Rio - Vênus saiu de Escorpião e começou a jornada em Sagitário. O planeta que rege o amor, a troca afetiva, os desejos e valores, encontra-se no signo da expansão, independência e liberdade.



Segundo a astróloga Isabella Cariello, do Dizem os Astros, a energia do período é de desprendimento. “A entrada de Vênus em Sagitário promove uma temporada que as pessoas vão estar mais voltadas para viver aventuras e, também, liberdade e expansão. Então, traz até um certo desapego para as relações afetivas.”



Ainda de acordo com a astróloga, as atividades que estimulam o gosto por estar vivo e que expandem a mente estarão em alta nessa passagem do planeta no signo de Sagitário.