A última aproximação dos astros foi na Idade Média Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - A semana começa com o alinhamento de Júpiter e Saturno no céu. Essa união dá início a um novo ciclo, a famosa Era de Aquário. Com isso, o desenvolvimento do campo da intelectualidade e da coletividade serão marcas desse período.



Segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, o encontro de Júpiter e Saturno em Aquário simboliza “a revolta do velho contra o novo”. “O período vai ser marcado por muitas manifestações, principalmente de jovens contra a arbitrariedade dos governantes mundo afora”, revela.

O eixo nodal Gêmeos-Sagitário dá o norte das transformações de 2021. De acordo com Sara Zaad, a educação vai estar em evidência junto com os avanços tecnológicos. “O home office e o estilo de vida minimalista estarão em pauta e usarão a tecnologia a favor. A educação estará em foco nos próximos 200 anos e é por ela que a reconstrução vai começar”, afirma a cigana.



Além disso, Sara revela que as artes serão favorecidas e as crianças nascidas, durante essa Era, serão líderes. “Vamos ter que demolir e reconstruir tudo que usamos hoje. As doenças psicológicas por conta da internet vão aumentar. No entanto, as redes serão usadas com mais responsabilidade. Mas isso não significa o fim das notícias falsas.”



A Era de Aquário



Sara acredita que esse marco é uma virada de chave para entrar na Era de Aquário. “Esse novo período vai ser um misto de valorizar e usufruir as novas tecnologias e, ao mesmo tempo, favorecer o pisar na terra, a natureza e tudo que vem dela. Vamos afirmar quem somos, valorizando os recursos naturais e usando a internet de uma forma mais ética.”



A cigana ainda afirma que nenhuma reconstrução é fácil, mas é necessária para entender o que realmente é importante para cada indivíduo. “Chegamos no limite, o mundo era uma máquina e os seres humanos estavam automatizados. No futuro, que será próximo, nós seres humanos estaremos voltados para fazer aquilo que é melhor para nós mesmos e, assim, contribuir para o planeta. Então, surgirão também muitas pessoas que vão se unir, em hortas comunitárias e comércio de bairro.”