Por O Dia

Rio - A semana começa com o último eclipse solar do ano, em Sagitário. De acordo com a cigana e sensitiva Sara Zaad, o evento celeste traz à tona o passado, principalmente o que ficou obscuro no primeiro semestre.



A palavra do eclipse no eixo Gêmeos-Sagitário é exagero. Sara Zaad afirma que o período será marcado pelo aumento de contaminação pela covid-19 no Brasil. A ilusão estará presente, porque Netuno também está sendo ativado. “Há uma precipitação no mundo inteiro em relação às vacinas e, possivelmente, viveremos os três meses mais difíceis dos últimos 100 anos, com muitas notícias de desvio de verbas e corrupção. A justiça e os mares estarão em evidência por conta da energia desse fenômeno celeste.”



A nível pessoal, a cigana esclarece que a energia fica mais forte na semana que antecede e sucede o eclipse e que, normalmente, costuma gerar sentimentos de dúvidas. “É necessário observar onde está o eixo Sagitário-Gêmeos no Mapa Natal. Este fala da comunicação simples e, também, da mais intelectualizada. A palavra é simplificar as coisas a partir deste momento”.



Ainda segundo Sara, o eixo nodal diz respeito às questões destinadas, tanto de forma positiva quanto negativa. Gêmeos-Sagitário trata sobre os abalos nos meios de comunicação e reformulações no campo da educação. “Podemos esperar pane nas redes. Também, posso ver muitas pessoas sendo atingidas por uma fé essencial, que será não guiada.”



Sara conclui que é preciso tomar cuidado com o exagero, com a polaridade e as notícias falsas. “Estaremos voltados para o otimismo, achando que podemos fazer qualquer coisa tanto no aspecto positivo quanto negativo. A vacina não tem a tendência de chegar antes dos primeiros três meses do próximo ano.”