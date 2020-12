Por O Dia

Rio - A semana começou com a lua crescente em Áries, testando tudo que foi iniciado na lua nova. De acordo com a cigana e sensitiva Sara Zaad, neste período é possível que a impaciência impere nas relações amorosas.

Sara Zaad afirma que Vênus está em Sagitário. Esse posicionamento precisa de liberdade e espaço para se sentir confortável. “É importante pensar no equilíbrio das ações e na clareza dos atos. Serão também dias em que devemos ter mais atitude. Se você realmente já sentiu que seu relacionamento já deu o que tinha de dar, é a hora de tomar uma atitude e quem sabe a separação não é a melhor saída?”Ainda segundo Sara, o diálogo é fundamental para manter o relacionamento. “Caso você realmente não queira se separar e acha que esta relação vale a pena é a hora de chamar seu amor para conversar, de forma direta e objetiva", afirma a cigana.Ariano, cuidado com ataques de raiva e fúria para não magoar quem você ama. O momento é de contar até mil se for possível para não fazer algo que você vai se arrepender. Nem sempre a raiva é uma boa conselheira, normalmente, ela não nos deixa pensar e nos trava a visão. Algo que seu parceiro fez pode se transformar em algo gigante por falta de paciência. Se você sente que está com os nervos à flor da pele e que pode estourar a qualquer momento, o ideal é se afastar e ficar um pouco mais isolado, ou então canalizar toda a tensão do momento para alguma atividade física mais vigorosa. Estamos todos muito tensos com este período desafiador em que vivemos mas os nossos amores não tem culpa disso e não merecem ser tratados com grosseria. Para aqueles arianos que estão solteiros, mas tem uma paquera no momento, tomem a atitude mas se a pessoa dizer não, deixe pra lá e siga em frente. Não fique insistindo em alguém que não te quer, e respeite a vontade da pessoa de não querer ficar com você.Taurino, você muitas vezes é extremamente teimoso e acha que as coisas devem ser feitas somente do seu jeito e isso estraga qualquer relação. Tome cuidado para não magoar o seu parceiro a ponto dele querer se separar de você. Precisamos mostrar flexibilidade e jogo de cintura, taurino. Entender que nem tudo poderá ser resolvido da maneira como gostaríamos que fosse. Aproveite para fazer as pazes com seu amor com uma boa noite de sexo, coisa que você sabe fazer muito bem. Resgate o carinho e o contato, se aproxime do seu amor. Mesmo neste período de pandemia devemos estar juntos nos momentos de dificuldade e não podemos nos esquecer que uma relação merece cuidados, e que sexo faz parte de uma relação saudável. É melhor fazer amor do que brigar, não é mesmo? Seu parceiro ou parceira pode estar se sentindo negligenciado por você então procure corrigir isso. Para os taurinos solteiros, pode aparecer uma grande paixão estes dias de lua crescente então se deixe levar pelos prazeres da carne e viva esta paixão. Mesmo com a pandemia podemos estar junto a quem amamos de uma maneira segura e o amor ajuda a passar por esses momentos desafiadores.Geminiano, todos nós estamos passando por dificuldades na pandemia e com o seu par não é diferente. Então, procure se colocar mais no lugar do seu amor, perceber as necessidades dele neste momento. Não fique dando uma atenção maior às suas amizades do que ao seu parceiro de vida. É um momento em que os casais devem estar unidos, porque não é fácil passar pelo que estamos passando. Mas você muitas vezes não se coloca no lugar de quem ama, acha que a pessoa tá de frescura ou “mimimi”. Não percebe que as “cobranças” é porque seu par te ama e o quer do seu lado neste momento, se preocupa com a sua segurança e com a sua saúde. Devemos saber valorizar nossos amores, geminianos, e estar ao lado deles quando precisarem de nós. Os geminianos que estão solteiros, a dica é perceber se no seu grupo de amizade tem alguém que está te olhando de maneira diferente. Quando você menos perceber um “amigo” pode te passar a perna e ficar com seu crush! Abra o olho, geminiano!Canceriano, é no dia a dia que percebemos o quanto o outro nos ama. Então, se deixe ser cuidado pelo seu amor, permita que ele possa lhe aconchegar e dar colo, cuidar de sua saúde, de sua segurança. Você acha que você tem de fazer tudo, canceriano. Se responsabiliza sempre por tudo e todos, fica tão cansado que acaba não percebendo que seu parceiro pode estar sempre se sentindo em dívida com você.Um relacionamento em que só um cuida e se preocupa acaba ficando um relacionamento desigual, canceriano, em que só um faz tudo e dá atenção e cuidado, enquanto o outro só recebe. Quem se doa demais acaba reclamando que só ele faz algo pelo relacionamento e quem só recebe acaba sentindo que o amor do outro é um peso. Cuidado com isso! Dê espaço ao seu parceiro! Para que ele também possa cuidar do relacionamento! O relacionamento tem de ser recíproco e é entre duas pessoas que se amam e que são igualmente responsáveis pela relação. Para os cancerianos solteiros, procure perceber se com seu crush você já está agindo como se fosse mãe ou pai dele, sem nem mesmo a relação ter começado.Leonino, as dificuldades existem para serem superadas e não torne a sua relação mais pesada do que o momento atual em que estamos vivendo da pandemia. Chame o seu amor para sair, ou se não puderem por conta da covid-19, vejam um filme juntos, tenham bom humor com o relacionamento, namorem, volte aos tempos antigos de quando vocês se conheceram, em que só existiam momentos de prazer entre os dois. Para que esta semana de lua crescente passe de maneira mais leve, é importante que você saiba se reinventar e reinventar o relacionamento. Brilhe, leonino, reconquiste o seu amor com todo o carisma e charme que você sabe que possui, coloque seu parceiro caidinho por você novamente. Você sabe o poder e o encanto que possui, seu charme é único. E para os leoninos solteiros, que têm uma paquera em vista, é a hora de atacar com tudo, e deixar a pessoa encantada com o seu magnetismo e seu poder pessoal. Um leonino orgulhoso de si e de seus encantos é praticamente imbatível nas artes do amor. Só cuidado para não ser vaidoso demais na hora da conquista.Virginiano, não torne o clima em casa mais difícil do que ele já está com suas críticas e mania de perfeição. É o momento de união, não de brigas, mas muitas vezes ficar em baixo do mesmo teto com você é desafiador, uma vez que acaba colocando defeito em tudo o que acontece. Nenhuma relação sobrevive assim: com tantas críticas, tantos detalhes sendo cobrados do seu parceiro. E para aqueles virginianos que estão juntos, mas que não estão debaixo do mesmo teto, cabe a seguinte pergunta: será que vale a pena tantos cuidados com a segurança e a saúde, não se encontrar com seu amor, e deixar o carinho e o afeto morrerem com sua mania de saúde? É claro que devemos ter todos os cuidados possíveis com a saúde e sabemos que não ficar tão perto neste momento é a solução. Mas será que você não está usando a desculpa da pandemia para se afastar da pessoa com quem está? Não seria mais justo você conversar com a pessoa e ver se realmente não é melhor terminar a relação e cada um ir para o seu lado? Proteger-se a proteger a quem você ama é normal, mas cuidado para não se isolar demais do seu parceiro. Para os virginianos solteiros, é bom pensar se não estão usando a pandemia para se isolarem mais ainda do que costume. Use a paquera virtual pelas redes, mas não fique totalmente sozinho, já que a solidão em excesso acaba fazendo também muito mal. Tudo tem de ter um bom senso e equilíbrio.Libriano, não tenha medo de colocar o que você pensa sobre a relação, o que não vale é ficar calado e se sujeitando a coisas que você não gostaria que acontecessem para não desagradar o outro. Ficar em cima do muro é bem pior do que ter um posicionamento firme, libriano. Ninguém agrada a todos, então chega uma hora em que todos os conflitos e discussões que você joga para debaixo do tapete para não se aborrecer acabam acontecendo com muito mais força e bem pior do que o que você queria que fosse. Por mais que a harmonia entre um casal seja importante, por vezes não podemos evitar as brigas, temos de falar o que se passa dentro de nós, senão a outra pessoa não saberá o que está fazendo de errado e não poderá consertar suas atitudes nunca. Viva a relação para você, libriano, e não para a sociedade. Chegará uma hora em que a ideia de “casal perfeito” desmorona e você pode se ver sozinho e infeliz por ser tão indeciso na hora de falar algo ou tomar uma decisão. O preço de não se posicionar sobre o que gosta ou sente pode sair muito caro pra ti. Para aqueles librianos que estão solteiros, ainda em fase de paquera desde cedo procure deixar bem claro para o crush quais são seus valores, aquilo que você tolera numa relação ou não para não haver problemas depois que o relacionamento comece.Escorpiano, neste momento o que pior você pode fazer é brigar com seu parceiro por conta de questões financeiras. Está difícil para todo mundo neste momento de crise, por isso, devemos ter muito cuidado quando levamos para o relacionamento amoroso. Esses conflitos não são dele, como os que envolvem, por exemplo, questões materiais. Se você e seu amor são daquele tipo de casal que divide tudo, inclusive, as despesas meio a meio, é bom que sentem e conversem sobre estratégias neste momento para o melhor uso do dinheiro, de uma forma objetiva e madura, mas se cada um tem as suas finanças separadas cuidado para não descontar no seu parceiro frustrações e ansiedade que não vem da relação em si, mas sim dificuldades materiais que você possa estar passando nessa etapa. Ninguém gosta de levar a culpa por problemas que não são causados pela pessoa, não é mesmo? Então, antes de você brigar com seu amor pense várias vezes antes de iniciar a discussão, se afastando caso seja possível, pedindo até mesmo um tempo para você resolver suas questões caso seja necessário, mas evite descontar no outro aquilo que só pertence a ti. Para os escorpianos solteiros, será que vale a pena se envolver em um relacionamento amoroso agora? Você está com muitas questões para resolver de cunho material e financeiro e talvez neste momento iniciar um relacionamento amoroso não seja prioridade.