Rio - Sonhar com chuva simboliza, de um modo geral, que o sonhador precisa fugir da rotina e se permitir a ter momentos de diversão. No entanto, é necessário entender o contexto para analisar o sonho corretamente.



Sonhar com chuva fina



Você está desanimado com a forma que está vivendo a sua rotina. Tente arrumar formas de diversão e entretenimento. Perceba e aproveite as coisas boas da vida de peito aberto.



Sonhar com chuva forte



Não indica boas notícias. A chuva forte significa um período de problemas e turbulências emocionais.



Sonhar com chuva de granizo



Você está fugindo de alguma situação importante. Mesmo que seja difícil, tente compartilhar seus sentimentos e enfrentar os seus problemas.



Sonhar com guarda-chuva



Esse sonho simboliza que você terá ganhos financeiros em breve. Mas tente se organizar para que, caso receba esse dinheiro, não gaste com bobeiras. Além disso, pode apontar estabilidade emocional do sonhador.



Sonhar com tempestade



Você está tomando um caminho completamente inverso do que estava planejando. Isso pode gerar prejuízos a nível financeiro.