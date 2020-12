Planeta Terra NASA

Por O Dia

Rio - Já está quase na hora de dizer adeus a 2020. A virada do ano costuma renovar os ares e trazer possibilidades de mudar o que não deu certo, ressignificando as áreas da vida. Confira as previsões que a cigana e sensitiva Sara Zaad fez para 2021.

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 28 de dezembro de 2020





ÁRIES



Publicidade

Ariano, 2021 será um ano de muitas oportunidades em todos os setores da vida e isso deve ser aproveitado por você.



No setor da carreira, você pode esperar um ano bom para atrair boas oportunidades, seja para empreender no seu próprio negócio ou na abertura de caminhos para um novo emprego.



No amor, a chave para a felicidade estará em suas mãos e se você realmente quiser se comprometer de verdade, ariano: seja casando, renovando votos do seu casamento ou arrumando um namorado. Basta querer. Não haverá grandes empecilhos para isso.



Na saúde, vocês terão muita vitalidade e energia, principalmente na recuperação caso esteja passando por alguma doença, e também terão mais imunidade para as doenças em geral. Cuide muito bem de si mesmo!



TOURO



Taurino, o ano de 2021 não será muito fácil para vocês e será necessário ter muita flexibilidade e paciência.



Na carreira, não será um ano para arriscar nem mudar de emprego e nem mesmo começar um novo empreendimento. O ideal será se manter no que já tem e procurar estudar mais. Se dedique mais aquilo que já está na sua vida. Para aqueles que estão sem emprego, o ano é bom para fazer cursos e se atualizar.



Já no amor, atitudes inflexíveis poderão gerar rompimentos súbitos. Muito cuidado com teimosia, taurino. Ouça seu parceiro sempre.



Na saúde, o ano pede muita cautela, e o ideal é que você não deixe de fazer um check-up completo. Cuide dos excessos na alimentação, para que não corra o risco de desenvolver problemas de circulação.



GÊMEOS



Para os geminianos, o ano tem tudo para ser de muita prosperidade, com muitos caminhos abertos, mas pede equilíbrio entre razão e emoção e muito bom senso.



Na carreira você terá muitas oportunidades no seu caminho. Poderá empreender ou começar em um novo emprego, mas precisará ter muito foco, concentração, maturidade e responsabilidade na busca de seus objetivos.



No amor é pedido para que se resolva pendências. O que você quer da vida, geminiano? Quer um relacionamento sério? Invista! Quer ficar apenas curtindo a vida e saindo com várias pessoas sem compromisso? Decida! O universo está te dando a chance de ter o que quer mas você precisa ter a certeza do caminho que deseja para si.



Na saúde, chegou a hora de você adotar hábitos mais saudáveis que vinha adiando, geminiano. A saúde no geral vai estar boa e será o ano para você resolver de vez pequenos problemas que já vinham incomodando então não deixe de se cuidar e mantenha o bom humor que ajuda bastante!



CÂNCER



Publicidade

Canceriano, 2021 será um ano para você ouvir mais a voz da sua intuição e do seu coração, para que possa colocar os objetivos em prática.



Na carreira, esteja de olho em novas tecnologias, se reinvente, não fique parado no tempo e alie a isso o uso de sua intuição. Tomando essas atitudes você verá que as coisas no âmbito profissional fluirão bem mais facilmente.



No amor se você estiver sozinho, canceriano, terá a oportunidade de conhecer gente nova e interessante, que entrarão na sua vida da maneira mais inesperada possível. Fique de olho! Será um ano excelente também para a renovação de votos e compromisso para quem já tem um amor estável.



Na saúde é hora de fazer uma mudança radical na rotina de vida, canceriano, principalmente em questões alimentares. É a hora de eliminar de vez hábitos nocivos se quiser ter saúde para ir atrás de seus objetivos. O universo estará dando uma mãozinha para você deixar de vez tudo aquilo que não for mais saudável para você, mas quem terá de querer e fazer o esforço pra mudar é você, canceriano.



LEÃO



Leonino, o ano de 2021 vai te deixar bastante pressionado! As situações que chegaram ao limite precisarão ser resolvidas urgentemente, senão a vida resolverá pra você e talvez não seja da melhor maneira.



Na carreira, cuidado com promessas. Você não terá condições de fazer mais do que o possível. Comprometa-se somente com aquilo que você sabe que pode dar conta e aprenda a dizer não e selecionar prioridades profissionais.



No amor o ano será de muitas surpresas e reviravoltas. Então, não dê nada como muito certo. Os relacionamentos sólidos podem acabar de uma hora pra outra. Os leoninos solteiros que acham que nunca vão encontrar o amor, podem achá-lo de uma maneira completamente surpreendente e nos lugares mais improváveis.



Na saúde, não comece fazendo mudanças radicais demais pois você pode não levá-las adiante. Comece com pequenas mudanças de hábitos mais saudáveis e aos poucos vá aumentando a frequência até conseguir eliminar de vez o excesso, principalmente de doces, salgadinhos e guloseimas em geral. O ano pede a prática de exercícios físicos de forma diária e ficar longe de pessoas tóxicas e abusivas que não acrescentam mais nada a sua vida, leonino.



VIRGEM



Virginiano, o ano será excelente para você alterar a sua rotina e dar uma mudada, se abrir para o novo, deixar entrar algo diferente do que normalmente já faz.



Na carreira é um bom ano para fazer novos investimentos, principalmente se for na área tecnológica, e até mesmo se arriscar em um novo emprego. Não deixe de se reciclar, virginiano, e faça cursos sempre.



No amor será um bom ano para dar uma renovada na relação, para aqueles virginianos que estão comprometidos. Altere a rotina do casal, faça algo diferente. Não tenha medo de mostrar para o seu parceiro que o amo, virginiano. Demonstre mais seu afeto. Para os virginianos solteiros, não se isolem totalmente em casa, pois é justamente em encontros ao acaso que o amor pode bater na sua porta.



Na saúde você que normalmente já se cuida muito bem terá mais motivos ainda para continuar se cuidando, pois o ano estará favorecendo fortemente a troca de hábitos por outros mais saudáveis. O ideal é sempre ir fazendo seus exames de rotina e mudando pequenas coisas no dia a dia.



LIBRA



Libriano, o ano de 2021 vai trazer muitas oportunidades e caminhos abertos em todas as áreas. Também um ano mais otimista e com muita esperança de coisas boas acontecendo.



Na carreira, espere alguma promoção ou mudança de cargo porque você está sendo observado pelo excelente trabalho que presta. Acredite em si mesmo e saiba que será um ano muito bom para conseguir um novo emprego e também iniciar um negócio.



No amor, você pode receber pedidos de casamento, declarações de amor de quem nem imaginava e muitas possibilidades de novos relacionamentos, com muitos pretendentes no seu caminho para você escolher. Para os librianos já comprometidos, o amor será renovado trazendo mais felicidade.



Na saúde é o ano ideal para você equilibrar saúde física, mental e espiritual, não cuidando só do corpo físico mas também da alma. Para os librianos que estão se recuperando de alguma doença, será um ano excelente para restabelecer a saúde de vez.



ESCORPIÃO



Para os escorpianos o ano de 2021 trará muitos desafios e a necessidade de ser flexível em todas as suas ações, deixando um pouco de lado o controle.



Na carreira é importante que você meça muito bem todos os seus atos, escorpianos, para não entrar em algum negócio que venha te dar depois um enorme prejuízo. Conte que você pode falhar e não se comprometa com tudo que pedirem, selecione as oportunidades, não faça mais do que pode.



No amor, os escorpianos solteiros terão a oportunidade de encontrarem pessoas diferentes das que encontram habitualmente, que podem trazer muita coisa interessante ao seu dia a dia. No entanto, a longo prazo as diferenças entre duas pessoas podem pesar bastante, então é interessante observar se vale a pena realmente levar a relação adiante.



Para os escorpianos comprometidos, é hora de dar uma renovada na relação, aquecer a chama da paixão, demonstrar mais carinho e amor. Saber deixar ir quando sentir que por mais que tenha tentado a relação não vale mais a pena. Não é o momento para apegos e possessividade, escorpiano.



Na saúde há uma predisposição para quem já tem naturalmente problemas circulatórios. Não deixe de se cuidar, escorpiano, e cuidado com doenças mal curadas que podem se tornar crônicas.



SAGITÁRIO



Sagitariano, o ano de 2021 vai trazer muitos benefícios e sorte em todas as áreas. Aproveite e não deixe passar as oportunidades!



Na carreira, você terá a possibilidade de colocar a vida financeira em ordem por conta de um emprego que surgirá para aqueles que se encontram desempregados, ou mesmo uma promoção para quem está empregado. Haverá também possibilidades para os sagitarianos empreendedores de abrir novos negócios.



No amor, é a hora de assumir relacionamentos e se comprometer, sagitariano, não será um ano para aventuras inconsequentes. O ano será favorável para você se apaixonar de verdade e é bom prestar atenção naquele “ficante” que você tem que pode ser a pessoa que você estava buscando e nem prestou atenção. Para os sagitarianos comprometidos, cuidado para não trocar o certo pelo duvidoso.



Na saúde, é o momento de estabilizar e parar com aqueles altos e baixos na rotina, em que uma hora a saúde está ótima e você está cheio de vitalidade e energia e em outra hora você está agindo de forma exagerada, principalmente nos hábitos alimentares. A tônica do ano será o equilíbrio, sagitariano.



CAPRICÓRNIO



Será um ano um pouco mais leve do que foi 2020. Mesmo assim, não esmoreça e não deixe para a última hora nenhum tipo de pendência.



Na carreira você terá um ano promissor e as decisões tomadas, sejam no seu emprego ou no seu negócio, não terão consequências somente para esse ano de 2021, mas para os anos seguintes. Avalie tudo muito bem antes de decidir.



No amor, é o ano para que você venha a ver as coisas com mais otimismo e não seja tão mal-humorado. O seu jeito mais pessimista de olhar a vida traz muito peso aos seus relacionamentos. Reveja isso! Para os solteiros, a chance de conhecer alguém que realmente valha a pena acontecerá quando menos expectativas forem criadas. Esteja aberto a conhecer pessoas e deixe fluir.



Na saúde haverá um equilíbrio maior entre corpo, alma e coração e aos poucos aqueles capricornianos que vinham doentes vão começar a melhorar e se restabelecer.



Cuide do seu bem-estar, tenha hábitos mais saudáveis e leves de alimentação, que isso te ajudará a manter um ano mais ativo.



AQUÁRIO



Aquariano, o ano de 2021 será um ano de trabalho duro para levar seus projetos adiante, mas será preciso ter muita disciplina e foco no que quer, e isso para qualquer área da vida.



Na carreira o ano será bastante desafiador, mas com possíveis cortes, mudança na rotina de trabalho para se adequar a tempos de crise. Para os aquarianos empreendedores, pode haver quebra de contratos e dificuldade para recebimentos de investimentos. O ano é de muita cautela e cuidado.



No amor, o ano será bem movimentado e podendo, inclusive, voltar à tona amores antigos para que as pendências entre vocês possam finalmente ser resolvidas. O coração estará agitado e amores súbitos e repentinos poderão acontecer, mas podem acabar tão rapidamente como começaram.



Na saúde, você poderá sentir o peso de muita responsabilidade durante o ano e sentir uma queda na sua energia física e na sua imunidade.



Cuide-se bem, principalmente por conta da covid-19, e tenha cuidado com problemas circulatórios crônicos, colesterol alto, glicose alta e procure controlar o peso.



PEIXES



Pisciano, o ano de 2021 terá alteração na sua rotina do dia a dia, você querendo ou não. Mas será para melhor, então não tenha medo do novo e relaxe. É necessário o desapego daquilo que já não tem mais vida e deixar o novo entrar.



Na carreira, você terá muitos estímulos e ajuda para bater metas e alcançar objetivos, seja para conseguir um novo emprego ou para começar um novo negócio. Então, invista em você! Não se foque nos obstáculos, porque você terá energia o suficiente para os superá-los. No amor, o ano estará bastante movimentado e aqueles relacionamentos que estavam mornos vão ser renovados, tendo mais chance de vocês reacenderem a relação.



Em compensação, para aqueles relacionamentos em que você já fez de tudo para reanimar e consertar, mas realmente não está dando certo, desapegue e rompa de vez. Para os piscianos solteiros, há muita possibilidade de em pouco tempo encontrarem alguém. Pode rolar um romance sério, mas tenha cuidado com idealização demais e tenha pé no chão sempre.



Na saúde, você ganhará dos céus muita força de vontade para eliminar de uma vez todos os hábitos nocivos e vícios, então, não perca a oportunidade.



Cirurgias de reparação ou recuperação de uma doença estarão em pauta. Encontrar a cura para algo que você não tinha mais esperança serão temas em 2021. Oportunidade perfeita para eliminar tudo que faz mal em sua vida e atrapalha a sua saúde será um presente do você do universo. Aproveite!