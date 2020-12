Anitta e Pabllo Vittar agnews

Rio - O ano de 2020 foi imprevisível para todos. Ninguém poderia imaginar que o mundo todo pararia devido à pandemia da covid-19. Antes de entrar no próximo ano, é interessante ter uma prévia do que pode acontecer durante os próximos doze meses para evitar, digamos que, grandes sustos. A cigana e sensitiva Sara Zaad revela que, em 2021, o Brasil vai se destacar na mídia e também nos esportes. Alguns atletas vão alcançar títulos e marcas inéditas. No entanto, os escândalos vão estar em evidência no mundo dos famosos.

Segundo Sara Zaad, o primeiro ano da próxima década vai dar destaque a novos talentos que serão descobertos nas redes sociais. "Novos artistas vão surgir na internet. A tendência é que a criatividade individual esteja em alta. O ano será dos influenciadores, escritores e cantores", revela.



A cigana e sensitiva prevê algumas mudanças no Grupo Silvio Santos no próximo ano e faz um alerta. "Terão novas contratações e, cada dia mais, o apresentador vai se distanciar dos seus compromissos. Silvio Santos vai ter problemas de saúde e isso vai causar muita disputa na família. Nos bastidores, os murmurinhos serão comuns." fotogaleria



A eterna rainha dos baixinhos vai lançar um novo produto nesse próximo ano. Xuxa vai lucrar muito com esse projeto. "Mas na carreira de apresentadora, receberá muitas críticas. Um acidente envolvendo um empreendimento da loira será pauta. Além disso, algumas questões dos últimos 20 anos vão ressurgir na mídia, vindas de uma pessoa próxima", prevê Sara Zaad.

Anitta, por sua vez, estará de vento em popa quando o assunto é sucesso. De acordo com Sara, já no campo do amor, a patroa vai emplacar mais um romance relâmpago. "A cantora estará mais livre em 2021, com muitas novas parcerias no ramo empresarial. Ela não vai ficar só na música, sociedades vão trazer um maior descanso financeiro. Agora, as intrigas não vão dar descanso! As redes sociais vão pipocar e, em alguns momentos, haverá uma grande rejeição do público."



Ainda de acordo com a sensitiva, os brasileiros vão ficar preocupados acompanhando o estado de saúde de Roberto Carlos. "O sucesso continuará ainda maior, os fãs vão fazer homenagens pelo mundo todo em apoio ao Rei", conta.



Para a nova milionária do pedaço, Jojo Todynho, Sara Zaad revela que ela vai começar o ano com o pé direito. "Em termos de visibilidade, novas parcerias e trabalhos vão surgir. Entretanto, infelizmente, uma perda familiar vai trazer tristeza e preocupação na vida da cantora."



Envolvida em ações humanitárias, Pabllo Vittar continuará brilhando em 2021. "Vai ajudar muitas pessoas e vai dar visibilidade a novos nomes da música e da dança nas redes sociais. Mas é importante ficar de olho nos problemas com transportes e veículos", destaca Sara.



E o futebol?



Quanto aos gramados, o futebol terá muita visibilidade em 2021. De acordo com a cigana e sensitiva, Neymar terá um ano agitado tanto na esfera pessoal quanto na profissional. "Ele vai ter alguns problemas pessoais, que já estão mexendo com a sua cabeça em 2020. Na vida amorosa, muitos romances secretos estão em pauta. Já nos campos, o jogador vai trocar de clube e, também, terá um pequeno problema de saúde devido a uma contusão."



Já o atacante Gabriel Barbosa, é uma grande promessa para o próximo ano. Sara afirma que as energias favorecem grandes mudanças na vida do jogador. "Gabigol terá problemas com colegas e, também, com adversários. Isso pode causar um certo desgaste para ele. No entanto, o ano será produtivo e cheio de adrenalina."



Ainda dentro nos campos, Sara Zaad destaca que Diego Alves deve ficar atento. "O atleta, que está no auge da carreira, terá um problema de saúde e ficará sem atuar. Esse acontecimento não será grave, mas vai ser necessário um descanso. Quanto à vida privada, algumas conversas íntimas podem vir à tona para o grande público."