Por Duda Monnerat

Rio - O ano de 2020 virou o mundo de cabeça para baixo. Pandemia, isolamento social, perdas, desemprego e inflação foram assuntos que estiveram em alta ao longo dos doze meses. Mas o que esperar de 2021? De acordo com o pai de santo Sérgio Pina, que é de uma tradicional casa de axé, este ano novo será regido pelas águas, marcado por remissão, religação e reconciliação. Os orixás responsáveis por guiar o primeiro ano da nova década são Oxum e Oxalá.

Sérgio Pina afirma que será um ano de colocar a “casa em ordem” e de pôr o que foi perdido no lugar. “Vai ser um período ótimo para as finanças e para a renovação na família, ou seja, vão nascer mais crianças. Inclusive, é o ano das pazes familiares, porque as águas têm o dom de união. Será um ano bom para isso e, por meio desse elemento, haverá muitas conquistas”, revela.O praticante da espiritualidade universalista Leonardo Almeida, do Espaço Ilumina, explica que na numerologia, o ano de 2021, resulta no 5, então a divindade que corresponde a esse número é Oxum. Como o ano começa em uma sexta-feira, o outro orixá que também será patrono é Oxalá.A mescla de Oxum com Oxalá vai trazer, segundo Leonardo Almeida, equilíbrio e autocontrole. A tendência é que tudo fique mais tranquilo e sereno. “Com Oxum regendo o ano, o período vai ser mais fácil, amoroso, caloroso espiritualmente, com maior união. Oxum é a grande mãe, ela cuida, acolhe e protege, além de trazer prosperidade para a vida das pessoas. Fazer apelos para essa divindade pode ser considerado positivo ao longo de 2021, porque ela traz esse amparo que os brasileiros estão precisando neste momento de pandemia, sem emprego, com muita gente passando dificuldade. Já Oxalá traz equilíbrio, tranquilidade, as pessoas vão parar e pensar antes de tomar atitude”, analisa.Veja as simpatias que podem ser feitas para começar 2021 com tudo!Se tem uma coisa que aprendemos neste 2020 é que saúde é o que realmente importa. Leonardo Almeida sugere o banho de Omulu, a divindade que ajuda na cura das doenças. “Estoure pipoca usando um fio de azeite. Em seguida, acenda uma vela branca, pedindo proteção e saúde para Omulu. Depois, jogue a pipoca da cabeça aos pés pedindo cura. Por fim, devolva as pipocas para a natureza”.Para prosperidade e fartura, Leonardo aconselha o banho de girassol. “Pegue as pétalas do girassol, macere na água e coloque um pouco de mel. Coe e, em seguida, tome o banho da cabeça aos pés para trazer prosperidade, abrir os caminhos e trazer boas energias. Antes ou depois do banho acenda uma vela amarela para Oxum, pedindo prosperidade, trabalho e proteção para a família. Também, ofereça uma vela branca para Oxalá, pedindo tranquilidade, paz e prosperidade. Não se esqueça do copinho de água do lado”.Quando o assunto é um novo amor, o pai de santo Sérgio Pina indica separar duas rosas brancas, duas velas, um papel e um copo com água. “Escreva o nome do pretendente e o seu nome, coloque o papel no copo d’água junto com as duas rosas brancas. Acenda as duas velas juntas. Quando a vela apagar, tire o papel e as rosas brancas da água. Pegue as pétalas, esfregue-as, adicionando água. Tome o banho com essa solução do pescoço para baixo. Descarte o que sobrar em um jardim, em um local limpo”.Está precisando quitar as dívidas? Sérgio Pina sugere pegar um punhado de milho vermelho, seis moedas, seis búzios e um pedaço de pano branco. “Antes de tudo, não esqueça de lavar as moedas! Coloque o milho de molho junto com as seis moedas e os seis búzios de um dia para o outro no sereno. No dia seguinte, coe a solução e tome o banho da cabeça aos pés. Use o pano branco para se secar e, em seguida, embrulhe o milho, os búzios e as moedas com ele. Leve-o para um local que seja limpo e circule bastante dinheiro”.Almeida indica um ritual bem simples para conseguir um trabalho. “Coloque uma folha seca de louro dentro da carteira de trabalho. Essa simpatia ajuda a abrir caminhos e atrair emprego o mais rápido possível”.Pina recomenda levar o amuleto para lugares de grande movimento, festas e ambientes desconhecidos. “Você vai precisar separar uma fava olho de boi, uma estrela de aço de cinco pontas, sete grãos de pimenta da costa. Pegue um pano branco, coloque dentro e costure. Use esse amuleto na bolsa ou na roupa por dentro”.Se você está pretendendo reduzir as medidas no próximo ano, pegue sete grãos de arroz e uma rodela de gengibre. “Coloque os ingredientes dentro de uma vasilha com um copo de água. Deixe ao luar de um dia para o outro. No dia seguinte, coe e tome a água em jejum. Vá até a rua e jogue as sementes do arroz e o pedaço de gengibre para trás, sem olhar”, aconselha Sérgio.