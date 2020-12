Tarot Reprodução de Internet

Rio - O Sol saiu de Sagitário e começou a jornada em Capricórnio nesta segunda-feira. O período é propício para dedicação, realização e estruturação. Além disso, a energia do signo estimula a responsabilidade e eficiência.



A taróloga Alice Tardin, do Tarot por Amor, tem orientações sobre esse mês capricorniano. Mas, antes de tudo, é bom lembrar que o jogo de Tarot é um norte, não um destino definido. Tudo depende do livre arbítrio. Veja os conselhos!



Arcano Maior: A Sacerdotisa

Arcano Menor: 4 de Paus



A Sacerdotisa vem nos lembrar da importância de refletir, analisar. Não agir também é uma forma de ação. Nos pede paciência e silêncio como meio de autoproteção. Cuidado com o ímpeto tipicamente capricorniano de buscar controlar tudo e prever de antemão possíveis obstáculos, não aceitando derrotas e, consequentemente, não assimilando o que elas vieram mostrar.



O 4 de Paus nos fala de um período de solução dos conflitos, quando encontramos o ponto de equilíbrio. Ou, mesmo que não o encontremos, aproveitamos o momento sem o peso desses conflitos. Prenúncio de harmonia ou paz. Nos lembra da necessidade de compreensão dos problemas atuais para a evolução no futuro. Como conselho, conversa bem com a Sacerdotisa: é bom ter calma e administrar as dificuldades de forma razoável. Acredite, é possível ter momentos divertidos em meio às agitações.