Alecrim Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - O começo de um novo ano traz a esperança de dias melhores e a oportunidade de criar recomeços, deixando os hábitos e as coisas que não agregam no passado. No primeiro dia do ano é importante fortalecer a proteção espiritual para alcançar o que é desejado. Para isso, o praticante da espiritualidade universalista Leonardo Almeida, do Espaço Ilumina, indica o banho de alecrim com canela e arruda.