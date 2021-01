Sal Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 17:17

Rio - Começar o novo ano com prosperidade e abundância renova as esperanças para enfrentar os doze meses que estão por vir. As superstições dão alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. Que tal recorrer a elas para não correr o risco de ter problemas com dinheiro neste ano?



Simpatia para atrair dinheiro



Essa simpatia é muito simples: higienize três moedas douradas, que tenham o mesmo valor, em seguida, coloque-as no fundo do saleiro mentalizando abundância. O sal simboliza fartura na crença popular.