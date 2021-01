Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 05/01/2021

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões de angústia, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas da vida. O salmo 41 fala sobre o poder da misericórdia de Deus por seus filhos que protege dos inimigos.



Salmo 41



Bem-aventurado é aquele que considera o pobre; o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará, e o conservará em vida; será abençoado na terra; tu, Senhor não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade; tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Disse eu da minha parte: Senhor, compadece-te de mim, sara a minha alma, pois pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: Quando morrerá ele, e perecerá o seu nome? E, se algum deles vem ver-me, diz falsidades; no seu coração amontoa a maldade; e quando ele sai, é disso que fala. Todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim; contra mim maquinam o mal, dizendo: Alguma coisa ruim se lhe apega; e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo em quem eu tanto confiava, e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes retribua. Por isso conheço eu que te deleitas em mim, por não triunfar de mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade, e me colocas diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade. Amém e amém.