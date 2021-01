Lua minguante .

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 11:33

Rio - A primeira semana do ano se encerra com a fase minguante da lua. Esse período fala de processos, de fim de ciclos, encerramentos e banimentos. A cigana e sensitiva Sara Zaad afirma que o momento é propício para fazer limpeza em todas as esferas da vida para estar preparado para a primeira lua nova de 2021.



Ainda de acordo com Sara Zaad, esta lunação trata de questões relacionadas ao público e à carreira profissional. “A sua vida profissional tem algum propósito? Você sente que de alguma forma contribui para a sociedade ou está fazendo algo simplesmente para ganhar dinheiro no fim do mês? Responder a estas perguntas será primordial nesta lunação para abandonar tudo aquilo que não tem um propósito e não tem uma função para o coletivo”, reflete.



ÁRIES



Ariano, muito cuidado com as suas parcerias esta semana, sejam comerciais ou mesmo o casamento, você pode passar por grandes instabilidades, inclusive financeiras, decorrentes de problemas com seu parceiro ou sócio. Corte tudo aquilo que for lhe prejudicar, principalmente brigas e discussões que podem atrapalhar a sua imagem profissional.



Você é uma pessoa de opiniões fortes e firmes, ariano, e costuma sempre chamar a atenção por onde passa. Evite comportamentos de autoritarismo, caso você exerça alguma função de liderança no seu trabalho. É necessário saber a hora de ouvir e saber a hora de falar.



TOURO



Taurino, será importante que nesta semana você cuide de sua saúde. Mantenha hábitos saudáveis, cuide da alimentação com uma dieta adequada e beba bastante água.



É importante que você seja mais flexível no seu dia a dia, principalmente no seu trabalho, e não acredite que você seja o dono da verdade, que só você sabe fazer as coisas perfeitamente. Isto pode criar um clima muito tenso com seus colegas de trabalho e prejudicar a convivência entre vocês.



Cuidado para não estagnar, com medo de mudar no dia a dia profissional, principalmente por conta desta pandemia. Precisamos estar abertos a novas experiências. Cuide da saúde de seus animaizinhos de estimação, caso os tenha, pois eles estão com a saúde mais frágil esta semana, assim como você.



GÊMEOS



Geminiano, muito cuidado com os excessos esta semana, eles podem pagar um preço muito alto. Tenha cuidado com investimentos de risco, já que há possibilidade de sofrer alguma perda. Evite gastar o seu dinheiro em jogos e apostas.



Para os geminianos que têm filhos, você pode ter muitos problemas de autoridade com os pequenos. Será necessário saber se impor, mas com uma boa dose de diálogo, sem tentar empurrar goela abaixo aquilo que você acha certo. Seja mais racional para avaliar as coisas e não agir de maneira impulsiva.



Respeite todos os protocolos de segurança em relação a covid-19. Por mais que você esteja se sentindo preso, e não aguentando mais o isolamento imposto pela pandemia, o vírus ainda circula forme e forte.



CÂNCER



Canceriano, muito cuidado! O seu mau humor e a sua instabilidade emocional estão tornando muito difícil a vida com a sua família. Você deve entender que as pessoas não podem ficar eternamente grudadas a você. Adianta cuidar da família e descuidar de você mesmo? Pensar demais no outro, cuidar, acolher, aconchegar, e esquecer de fazer o mesmo com você?



O primeiro amor que devemos ter é o próprio, para só depois conseguirmos cuidar bem de verdade daqueles que amamos. Nesta semana você deve estar muito nostálgico, remoendo situações antigas que sempre vem na sua vida em forma de ciclos repetitivos. Para que esses ciclos comecem a se romper, você deve se perguntar: quais são as situações que você já viveu em sua vida e que insistem em ficar se repetindo como um filme que passa toda hora na sua cabeça? Quais as questões que você tem de resolver, seja com seus pais, questões da infância, e com antepassados? Na lua minguante isso se faz mais do que necessário.



LEÃO



Leonino, a falta de foco, de concentração e dispersão podem causar muitos problemas no seu trabalho. Tenha cuidado!



Caso exerça alguma função de chefia, policie-se para não ser autoritário demais com seus subordinados. Evite fofocas e intrigas no ambiente profissional, principalmente no que diz respeito ao uso indevido das redes sociais. Muita cautela com a utilização destas ferramentas de mídias sociais, caso você precise trabalhar em home office, por exemplo. O horário de trabalho é para trabalhar, e não ficar de brincadeira nas redes. Você, inclusive, pode estar sendo observado com isso.



VIRGEM



Virginiano, você deve tomar muito cuidado com sua situação financeira essa semana, pois gastos a mais podem resultar em prejuízo mais tarde. Neste momento poupe e use o seu dinheiro da maneira mais prática e responsável, pensando de maneira pragmática em tudo o que você pode eliminar entre comportamentos e hábitos nocivos para manter a sua situação financeira minimamente estável durante esta pandemia. O seu dinheiro virá do seu trabalho e não de jogos de azar ou algum investimento mais arriscado.



É importante que você saiba lidar de forma racional com suas economias para que não falte nada no futuro. Cuidado para não descontar suas ansiedades e frustrações na comida. Que tal fazer uma dieta de desintoxicação?



LIBRA



Libriano, essa semana você estará extremamente sensível. Isso pode afetar o seu humor e tornar o seu relacionamento em família bastante difícil. Tenha cuidado!



Você estará com mais dificuldade de tomar decisões do que o normal. O convívio, principalmente com pessoas do sexo feminino, pode se tornar insuportável.

Tenha paciência com seus familiares e procure não discutir por qualquer bobagem. Tome cuidado para que o medo de deixar os conflitos acontecerem faça com que você aceite qualquer tipo de provocação ou situação. Não tenha medo de se posicionar, libriano, mas ao fazer isso deixe que o outro se expresse. Situações familiares antigas do seu passado, ou coisas mais profundas vindas dos seus ancestrais, podem vir à tona para que você as resolva de uma vez.



ESCORPIÃO

Escorpiano, você já é naturalmente fechado, mas nesses dias de lua minguante deverá ficar ainda mais isolado, para que possa repor as suas energias mentais e psíquicas. Este isolamento voluntário vai servir para que você se recarregue muito mais rápido para a nova lunação que virá após a minguante. Procure realmente ficar num lugar bem tranquilo e isolado. Evite aglomerações sociais.



Não cuide somente do corpo, mas também da mente esta semana. Tome todas as medidas cabíveis de segurança sobre a covid-19, pois você estará mais vulnerável do que o normal e pode contaminar outras pessoas da sua família, principalmente mulheres.



SAGITÁRIO



Sagitariano, cuidado com situações constrangedoras que podem envolver suas amizades, principalmente em relação a dinheiro. Você normalmente é generoso, sempre ajuda os amigos que estão passando por algum tipo de necessidade, mas deve tomar cuidado para que você não fique sem nada. Evite aqueles amigos que abusam de sua boa-fé, se aproveitando de você. Procure saber se realmente a ajuda que te pedem é necessária e se não pode ajudar de outra maneira.



Aprenda a ter mais constância nos seus projetos e aproveitar esses dias de lua minguante para eliminar todos os obstáculos que fazem você não seguir seus objetivos na vida.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, você pode estar triste e, por isso, está descontando toda esta frustração no trabalho. Mulheres no seu ambiente profissional também podem ser motivo de discórdia, então muito cuidado para que você não caia em alguma situação difícil com alguma delas.



Você é uma pessoa muito eficiente, capricorniano, e isso traz uma certa inveja, já que você é reconhecido por ser um excelente profissional e todos querem os seus serviços. É importante ser flexível e se adaptar às novas situações de trabalho, como o home office. Não ofereça resistência, pois você pode ficar desempregado.



AQUÁRIO



Aquariano, você é uma pessoa que tem muitos sonhos e ideais de ver um mundo melhor, coletivo e justo, mas nem sempre esse idealismo sai do papel. Evite impor uma única verdade para as pessoas, lembre-se que cada um tem sua maneira de ver a vida. Você deve aprender a respeitar a maneira de pensar do outro e ter muito cuidado com ideologias radicais e fanatismos, evitando discussões polêmicas nas redes sociais que só causam discórdia.



Procure agir de uma forma mais racional, respeitando o espaço do outro para que respeitem o seu. Você pode ter problemas em processos, caso esteja esperando a resposta de alguma questão jurídica sair para você.



Isole-se um pouco esta semana para repor as suas energias mentais e psíquicas. Respeite, mais do que nunca, o isolamento social, pois estará com a saúde mais frágil e vulnerável.



PEIXES



Pisciano, muito cuidado com questões envolvendo magia, ocultismo e misticismo, você pode ser enganado por falsos gurus! É muito importante que você tenha bom senso e siga a sua intuição quando ela indicar que tal pessoa não é quem parece ser.



Tenha controle financeiro esta semana e faça alguma economia! Você pode passar por algum tipo de dificuldade financeira causada por seu cônjuge ou por sócio, caso tenha algum empreendimento em sociedade. Provavelmente, você terá que assumir a maior parte das despesas de casa, por exemplo, então tem que agir com muito cuidado para não perder dinheiro ou passar por dificuldades.



Também cuide da sua energia psíquica, você pode se deparar com muitos vampiros tóxicos querendo abusar da sua generosidade, empatia e preocupação com o próximo.



Corte todas estas energias negativas e não permita que problemas alheios interfiram na sua paz. Ajudar é preciso, mas sem se deixar envolver demais pela dor do outro, senão você cai junto com a pessoa e não consegue dar um auxilio de qualidade.