Bíblia Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões de angústia, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas da vida. O salmo 47 fala que todos os povos devem exaltar Deus, porque Ele ampara todos que precisam de ajuda.



Salmo 47



Batei palmas, todos os povos; aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e o Rei grande sobre toda a Terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou (Selá). Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a Terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios; Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se juntam, o povo do Deus de Abraão; porque os escudos da Terra são de Deus. Ele está muito elevado!