Publicado 14/01/2021 12:05

Rio - Às vezes a vontade de ter alguém ao lado para compartilhar a vida se torna um assunto urgente. Mas encontrar uma pessoa à altura das expectativas nem sempre é tão simples. As simpatias podem ser grandes aliadas para ajudar a conquistar a pessoa desejada. Que tal aproveitar a lua nova para fazer um ritual para encontrar um amor?

Simpatia para encontrar um amor

Em um domingo de manhã, pegue uma fita do Nosso Senhor do Bonfim e acenda uma vela em cima de um pires. Mentalize como você gostaria que fosse a pessoa amada. Quando a vela terminar de queimar, descarte o que sobrou dela no lixo. Quanto a fita, amarre no pé da sua cama e só tire de lá quando conseguir o desejado.