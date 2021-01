Trabalho Reprodução de Internet

Rio - As simpatias ajudam a atrair os resultados almejados para determinadas questões da vida. Caso você esteja procurando uma oportunidade de trabalho, tente recorrer a elas para abrir os caminhos e atrair boas energias para esse desejo virar realidade.



Simpatia para conseguir um emprego



Coloque uma pitada de açúcar em um copo de água. Em seguida, enrole uma chave em um pedaço de papel, contendo seu nome e endereço. Mergulhe a chave no copo de água e deixe por lá durante sete dias. No sétimo dia, reze uma oração da sua preferência e mentalize o novo emprego. Jogue a água e a chave fora depois do ritual.