Lua Nova Shutterstock

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:07

Rio - A semana de lua nova faz renascer as esperanças, os projetos e sonhos. De acordo com a cigana e sensitiva Sara Zaad, esta lunação começou em conjuntura com Plutão. O planeta tem como características as grandes transformações, as curas e regenerações e, também, de levar ao chão tudo aquilo que não tem mais vida e energia.



“Fique de olho no que temos de deixar para trás. O que temos de deixar em 2020 para que 2021 venha com novas oportunidades? Quais são suas prioridades? Quais cursos você quer fazer em 2021, o que estudar? Temos de ter muito cuidado para não termos tantas possibilidades à frente e perdermos o foco. Deixe que as forças de Plutão junto com esta lua nova e elimine tudo aquilo que já não serve mais para ficar na sua vida”, reflete Sara.

ÁRIES



Ariano, você tem muitos projetos em pauta na vida mas normalmente não tem força para levá-los adiante, começa várias coisas ao mesmo tempo e nunca termina. Nesta lunação, você estará sendo convidado a ter mais resiliência e determinação na hora de atingir os seus projetos. Não adianta começar todo motivado a fazer as coisas e depois aquilo virar fogo de palha, pois você não teve gás para chegar até o final. O momento é de focar em projetos de longo prazo e naquilo que você quer construir no seu ano de 2021. Para os arianos que são pais e mães, cuidado para não serem agressivos demais com seus filhotes! Isso não significa que você vai perder a autoridade materna ou paterna, mas saber que cada pessoa tem uma determinada personalidade e que os pais não podem impor aos seus filhos a sua visão de mundo de maneira autoritária. Deixe os seus filhos serem quem eles são, ariano, para que eles não se afastem de vocês.



TOURO



Taurino, você terá muitas possibilidades profissionais nesta semana de lua nova, e caso você esteja desempregado pode até mesmo conseguir uma nova oportunidade de trabalho. Mas tenha em mente que você não pode deixar a sua vida profissional ser afetada pela sua vida pessoal, porque isso pode prejudicar a sua imagem. Evite brigas com colegas de trabalho e não tente resistir às mudanças, pois elas são necessárias. Caso você fique insistindo em fazer as coisas somente do seu jeito e não se adaptar a este novo momento que vivemos por conta da pandemia você poderá ficar estagnado no tempo e terá muitos prejuízos, taurino. Todos nós estamos tendo de nos reinventar, especialmente na parte profissional, e com você não será diferente. Procure apenas fazer a sua parte bem feita e se mostre uma pessoa flexível, que sabe lidar com as situações de adversidade sem brigar e entrar em conflitos. Pense muito antes de entrar em discussões, procure cultivar a diplomacia e não deixe que problemas familiares lhe desviem o foco da sua carreira.



GÊMEOS



Geminiano, muito cuidado esta semana, pois você pode estar com a vitalidade física mais fraca, por conta de estar sendo influenciado por energias que não são suas. Procure perceber mais suas intuições e se afastar de pessoas que você sente que lhe trazem más vibrações e que sugam a sua energia vital como um vampiro. É necessário também ter cuidado com os seus gastos. Você pode passar por alguma instabilidade financeira nesta semana, vindos de outras pessoas, ou mesmo poderá ter prejuízos relativos a algum investimento que poderá se mostrar de risco. Então, tenha muita cautela na hora de investir seu dinheiro. Terá mais interesse por assuntos de ocultismo e esoterismo esta semana, mas cuidado pra não ficar obsessivo com estes assuntos.



CÂNCER



Canceriano, muito cuidado para que você não deixe que outras pessoas interfiram na sua vida, no seu casamento, nas suas escolhas, principalmente familiares. Nesta semana você estará mais solicitada pelos outros, pode vir a receber muitos convites para festas e eventos sociais, no entanto, lembre-se que a covid-19 ainda está aí e precisamos ser responsáveis. Não se sinta obrigada a ir a nenhum desses lugares, procure saber se colocar neste momento de forma firme. É necessário que você aprenda a dizer não, canceriano. Cuidado também com muitas dúvidas e indecisões na hora de fazer as suas escolhas. Uma lunação capricorniana nos traz uma energia de muita firmeza e pragmatismo, nos convida a termos responsabilidade, amadurecimento e foco e pensarmos nos nossos projetos a longo prazo então não se pode vacilar neste momento. Você quer viver os seus sonhos ou os sonhos de outras pessoas, canceriano? Pense bem nisso e não se deixe influenciar demais pela opinião alheia.



LEÃO



Leonino, cuide bem de sua saúde nesta semana de lua nova. Você estará com a saúde um pouco mais frágil, principalmente o estômago. Procure ter cuidado com a sua alimentação para não a sua imunidade continuar boa. Cuidado para que você não tenha problemas com colegas de trabalho por conta do seu comportamento autoritário e, às vezes, um pouco arrogante. Isso serve também para o seu cotidiano, com as pessoas que lida diariamente, mesmo que fora de seu ambiente profissional. Tome cuidado também para que problemas emocionais não venham a afetar a sua eficiência no trabalho. Para os leoninos que tem animaizinhos de estimação, é bom cuidar também da saúde deles esta semana para que não venham a ficar com nenhum tipo de doença mal curada. Preste atenção no seu bichinho.



VIRGEM



Virginiano, esta semana você estará um pouco mais solto, querendo curtir mais os prazeres da vida e as festas. Isso pode acabar fazendo com que você queira “chutar o pau da barraca”, não respeitando as regras do isolamento social por conta da covid-19. Fique atento para não cometer nenhuma bobagem. Você já é uma pessoa naturalmente bastante controlada e pode ter se privado tanto nos primeiros meses da pandemia, por isso agora pode está sentindo mais do que as outras pessoas o distanciamento. Divirta-se sim, saia para passear se for possível, faça uma caminhada ao ar livre, mas continue se cuidando, não descuide dos protocolos de segurança.



LIBRA



Libriano, este período será ótimo para resolver questões familiares, principalmente envolvendo seus pais, mesmo que eles não estejam mais neste plano carnal neste momento. Libere os antigos rancores, mágoas e sentimentos negativos para passar a construir uma história mais feliz, resolvendo as antigas questões com seus ancestrais. Cuide também do seu estômago esta semana. Você vai estar vulnerável por conta destas lembranças e, por isso, pode estar sujeito a ter gastrite. Para você, libriano, a família sempre foi muito importante e muitas vezes você passou por cima de valores importantes para mantê-la unida e feliz, assim, deixando de se valorizar. Você estará também bastante nostálgico e essas lembranças queridas vão te dar suporte para que você inicie um novo momento da sua vida em paz com o seu passado, podendo viver o seu presente da melhor maneira possível para assim poder construir um futuro saudável e próspero em todos os sentidos da vida.



ESCORPIÃO



Escorpiano, muito cuidado com a sua imaginação! Ela pode muitas vezes pregar peças e aquilo que você jura que está acontecendo na verdade não está. Cuidado com falsos julgamentos por conta disso! Procure também cuidar dos seus pensamentos, pois você pode estar com a mente dispersa e sem foco. Então, para que você não se perca na lua nova com os projetos a longo prazo é necessário saber priorizar. Nesta semana, você pode fazer pequenas viagens, mas tenha cuidado com a segurança por conta da covid-19. É importante se preservar e, também, os seus entes queridos nesse momento. Por mais que esteja com saudades das pessoas da sua família, é necessário cumprir o distanciamento, por conta da saúde não só sua mas de todos que o cercam. Se todos se unirem conseguiremos sair mais rapidamente deste momento de pandemia.



SAGITÁRIO



Sagitariano, esta lunação vai te pedir para ter muito cuidado no uso do seu dinheiro, pois você tem uma tendência a gastar muito e não ter cuidado, ajudar amigos, gastar de uma maneira generosa demais, porque neste momento é necessário fazer uma contenção de gastos por conta da pandemia. Pense naqueles projetos que você gostaria de fazer a longo prazo, tenha foco e muita disciplina para alcançar os seus objetivos e procure depender somente de você mesmo neste momento e não de outra pessoa. Os investimentos de risco devem ser calculados e o ideal é que você use seu dinheiro de uma maneira controlada e faça investimentos bem conservadores. Momento de ter pé no chão, focar em você e na sua família, pensar a longo prazo de maneira pragmática e objetiva, conter gastos. Aproveite também esta semana para estar mais perto daqueles que você ama, estando mais presente, sendo mais carinhoso, estando ao lado deles e mostrando que podem contar contigo para o que der e vier. É o momento de ficar mais em casa e respeitar o isolamento social para que o mais rapidamente possível possamos sair desta situação de pandemia.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, você normalmente é uma pessoa seca e contida, e nesta semana especialmente, com tantos signos de terra no seu mapa, isso pode te levar a um nível de “secura” maior. Normalmente ninguém percebe que você está se sentindo triste ou vulnerável, você coloca uma capa de frieza sobre você, mas é necessário colocar para fora esses sentimentos. Caso não queira ter uma depressão ou uma doença mais séria por conta de tanta emoção e sentimento reprimido dentro de ti. Procure levar esta lunação com um pouco mais de leveza, rindo um pouco, procurando estar perto de pessoas que você confia e que te querem bem, e evite tanta crítica ao outro, seja seu cônjuge, sejam parceiros de trabalho e de sociedade. Capricorniano, você é comprometido, focado, responsável, e isso é muito bom, já que nestes momentos de pandemia em que temos de lidar com restrições você se sai melhor do que outros signos por já estar acostumado a lidar com estas situações restritivas mas você já está chegando num limite perigoso e sua saúde mental e as das pessoas que convivem com você pode não aguentar caso continue ignorando os seus sinais de esgotamento.



AQUÁRIO



Aquariano, você terá uma semana tensa e talvez um pouco mais restritiva. Tome muito cuidado e cuide tanto da sua energia física quanto da sua energia mental. Você pode nesta semana estar recebendo cargas pesadas e negativas de outras pessoas e, também, do ambiente. Isso pode impactar o corpo físico, reduzindo a imunidade. Cuidado com situações tensas no trabalho e com pessoas que podem querer puxar seu tapete. Evite se meter em discussões polêmicas. Procure cultivar o otimismo e a confiança em si nesta semana.



PEIXES



Pisciano, você é uma pessoa de muita luz! Normalmente você ajuda muito o outro, mas acaba se esquecendo de você neste processo. É importante auxiliar as pessoas, mas não podemos tomar a energia delas e, de forma alguma, deixar que elas invadam o nosso espaço e campo energético. Muito cuidado com amizades que só sugam a sua energia e não te devolvem nada em troca. Procure ter um pouco mais dos pés no chão nesta semana. Tente voltar para os seus projetos e sua história de vida. Você muitas vezes anda no mundo da lua, pisciano, e não percebe a maldade das pessoas que estão à sua volta. Então, procure estar atento aos sinais e não deixe de forma alguma de ouvir a sua intuição. Se você desconfiar de que algum amigo não está sendo leal, se afaste! Não dê brechas para pessoas negativas e tóxicas abusarem de você.