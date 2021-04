Planeta Terra NASA

22/01/2021

ÁRIES



As energias serão positivas para a comunicação. Entre em contato com familiares e amigos para relaxar um pouco. Namore ou paquere bastante.



TOURO



Hoje a tranquilidade irá surgir. A possibilidade de lucros com o seu trabalho vão te estimular. Você vai curtir bastante o bem-estar e a paquera.



GÊMEOS



Você vai acordar melhor só de pensar no descanso do final de semana. Aposte em exercícios físicos. No romance, o clima vai esquentar.



CÂNCER



Mudanças no trabalho ou na casa podem acontecer. Seja paciente para poder sair da turbulência. O astral sugere um bom momento para a conquista.



LEÃO



Você pode sentir estresse e cansaço. Atividades de lazer vão recarregar suas energias. O final de semana trará cuidados pessoais e com o par.



VIRGEM



A expectativa sobre o final de semana vai te fazer bem. A tensão dos dias recentes irá sumir. Aproveite para se aconchegar na companhia do amor.



LIBRA



Sua mente não irá descansar. Você terá novas ideias para a sua profissão. Foque na produtividade. Na vida a dois, você não conseguirá relaxar.



ESCORPIÃO



Os seus projetos serão implantados de forma segura. O empenho vai fazer diferença no trabalho. O dia será bom para paquerar um pouco.



SAGITÁRIO



O astral irá ressaltar a aquisição de bens materiais. O clima astral é excelente para o contato com a família. As paqueras darão grandes resultados!



CAPRICÓRNIO



Você se sentirá disposto a enfrentar os desafios. A Lua providencia um clima mais esperançoso. No amor, esquente o jogo amoroso com criatividade.



AQUÁRIO



Hoje você não vai conseguir diminuir o ritmo. Faça contatos, envie e-mails e novos cursos para se aprimorar. A conquista vai estar em alta nesse dia.



PEIXES



Evite se lançar em aventuras no trabalho. Aposte no equilíbrio para tomar boas decisões para o futuro. Namore bastante com o seu par.