Publicado 25/01/2021 00:00

ÁRIES



Foco nos assuntos do lar e da família. Uma pessoa querida pode precisar do seu apoio. Demonstre paciência com aqueles que te cercam.



TOURO



Faça contatos profissionais. Cuidado com conflitos com o seu chefe. Seja paciente. Não é um bom momento para discutir a relação com seu companheiro.



GÊMEOS



Tenha cautela com imprevistos que podem surgir no seu dia. Não se preocupe demais. Seu romance irá caminhar bem se você evitar brigas.



CÂNCER



Uma mudança de energia que irá estimular o seu lado emocional. Os assuntos familiares receberão a sua atenção. No amor, o clima será ótimo.



LEÃO



Alguns conflitos no trabalho podem surgir. A paciência será fundamental para as coisas não saírem do controle. Tenha cautela para não se irritar.





VIRGEM



Aquisições, acordos ou contratos podem ser fechados hoje. Tenha paciência e foque no mundo do trabalho. Esteja disponível para família e amor.



LIBRA



Uma dificuldade para realizar as tarefas diárias pode acontecer. Tenha calma. Pode ser necessário dedicar um tempo extra às pessoas queridas.



ESCORPIÃO



O foco de hoje será na sua profissão. Adote uma postura flexível para atingir os objetivos. Surpreenda seu par com muito romance e carinho.



SAGITÁRIO



A família estará em seu foco. Conversas serão importantes para estreitar os laços com seus entes queridos. Na paquera, as chances serão pequenas.



CAPRICÓRNIO



A preocupação com a organização pode surgir. Dê prioridade aos seus objetivos e seja recompensado pelo seu empenho. Não se estresse com o seu par.



AQUÁRIO



Diversos desafios irão surgir. Aproveite as dificuldades para crescer. Não deixe a ansiedade te atrapalhar. Evite os debates com o parceiro.



PEIXES



Realize algumas modificações no seu trabalho. Converse com familiares a respeito da melhor decisão. As preocupações podem atrapalhar a paquera.