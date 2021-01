Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 03:18

ÁRIES



Uma urgência para colocar os seus projetos em prática irá surgir. Tenha moderação para tomar boas decisões. No romance, pode pintar estresse.



TOURO



Não tenha pressa. Adote uma postura cautelosa para não ter problemas, inclusive no ambiente profissional. No amor, o clima vai ir bem.



GÊMEOS



Uma preocupação financeira pode chamar sua atenção. Tenha cautela e nada de desperdiçar. Muito apoio e conselhos do parceiro hoje.



CÂNCER



Assuntos de família e do lar estarão em alta. Aproveite para fazer mudanças e adaptações na sua vida. A relação com o par vai te dar energias.



LEÃO



Tenha paciência para alcançar seus objetivos. Pense nas oportunidades a longo prazo. Compartilhe com amigos e família os seus planos.



VIRGEM



Você sentirá bastante ansiedade hoje. Faça uso da diplomacia para não ter que lidar com conflitos. Resolva as pendências com o par.

LIBRA



Seja prudente com as finanças. Algumas soluções importantes podem ser definidas com criatividade. O equilíbrio pode te fazer desfrutar da intimidade.



ESCORPIÃO



Assuntos familiares estarão em alta neste dia; Consulte a sua família para fazer bons negócios. A relação com o parceiro amoroso trará sensualidade.



SAGITÁRIO

Obstáculos podem pintar no seu caminho. Adapte-se e foque nos seus objetivos. Converse e compartilhe seus dilemas com o companheiro.



CAPRICÓRNIO



O dia será marcado por reviravoltas, gerando ansiedade. Controle sua irritação. Não deixe as turbulências emocionais abalarem a vida a dois.



AQUÁRIO



Um assunto importante pode ser concluído. Foque em resolver pendências financeiras. Adapte-se às demandas que surgirem no relacionamento.



PEIXES



Um acontecimento explosivo pode aparecer. Não se deixe abalar por isso. Na intimidade, relaxa com o seu par ou paquere, se for solteiro.