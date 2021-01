Por O Dia

Rio - Oxóssi é um orixá que rege as matas, os animais e a fartura dos alimentos. Considerado o caçador de uma flecha só, é dotado de conhecimento e sabedoria. Ele é conhecido por ser o provedor que luta, de modo geral, pelo sustento.

Segundo a crença, o orixá caçador foi o rei de Ketu, local onde nasceu e se tornou guerreiro. O praticante da espiritualidade universalista Rodrigo Almeida, do Espaço Ilumina, conta que a divindade, que é filho de Yemanjá, aprendeu a caçar com Ogum, a fim de trazer alimentos para o seu povo. “Ele é considerado provedor, uma vez que não deixava as outras pessoas da tribo saírem para conseguir comida. Oxóssi nunca erra a mira e espera sempre a hora correta para dar a flechada.”Os filhos de Oxóssi são pessoas criativas e costumam ser ligados às atividades manuais. Rodrigo Almeida explica que a divindade rege a inteligência e, por isso, os que o têm como protetor tem essa característica acentuada. “Os filhos de Oxóssi são pessoas calmas e ponderadas. Sempre pensam antes de agir, são provedores e ágeis. Normalmente são magros e esguios, acredito que por conta dessa proatividade. São aceleradas, não deixam as coisas para última hora e sempre às resolve."A divindade é sincretizada com São Sebastião por conta das flechas. O santo Católico conseguiu suportar flechadas em seu corpo e o objeto, o Ofá, corresponde ao orixá. De acordo com Rodrigo, Oxóssi é representado pelo número 6 e rege a quinta-feira. No Candomblé é associado pela cor azul e na Umbanda pelo verde. A saudação é "Okê Arô! Arolé!” e a comida é o Axoxô.Coloque seis frutas, que são encontradas na mata, dentro de uma cesta ou de uma louça branca. Acenda ao lado uma vela, pode ser branca, verde ou azul, e ponha um copo d’água ao lado. Mentalize a prosperidade, sabedoria e fartura entrando na sua vida.Rale um pedaço de rapadura e coloque na água fria. Em seguida, acrescente um gengibre raspado. Misture tudo e coe. Após o banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo pedindo a proteção de Oxóssi.