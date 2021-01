Por O Dia

Rio - O encontro de Júpiter e Saturno, que ocorreu em 21 de dezembro, foi o mais importante dos últimos 200 anos. O astrólogo Rafael Vilas afirma que esse evento celeste marca uma nova idade na Terra. Agora, a partir desta conjunção, vai começar um novo capítulo para o desenvolvimento da sociedade.

Segundo Rafael Vilas, Júpiter e Saturno são conhecidos como os “chronocratones'', ou seja, os senhores do tempo, uma vez que os encontros por meio dos signos e elementos marcam os ciclos da humanidade. “Nos últimos 200 anos, os dois planetas se encontraram em signos do elemento Terra. Isso caracterizou o começo de uma nova era na sociedade e o surgimento do capitalismo moderno, que trouxe grandes avanços e conforto. Mas que se fez mediante o uso desenfreado dos recursos da terra”, aponta o astrólogo.Ainda de acordo com Vilas, os próximos vinte anos serão de mudanças rápidas e radicais, possibilitadas por conta do surgimento de novas tecnologias. Mas, haverá um aumento drástico de pessoas que perderão o emprego, substituídas por máquinas. “Haverá mudança no poder a nível global e na forma como a política é feita no mundo. Um novo grupo de poderosos irá surgir e junto haverá o surgimento de jovens lideranças, com novas e revolucionárias ideias”, analisa.No entanto, nem tudo são flores. O mundo terá que lidar com o resultado dos últimos 200 anos. O astrólogo lembra que o amanhã chegou e tudo que foi explorado da Mãe Terra vai ser sentido. Já a nível pessoal, Saturno e Júpiter se encontram em alguma das doze casas do Mapa Natal. “Cada uma das casas dentro do Mapa Natal representa alguma área da nossa vida. Aquela que você possui Aquário, é onde as mudanças prometidas, tendem a se manifestar”, conclui.