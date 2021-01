Sistema Solar Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 06:00

ÁRIES

Uma ótima notícia pode aparecer nas finanças. Uma parceria profissional também pode surgir. No romance, a promessa é de calor e afinidade.



TOURO



Hoje o dia vai começar em um bom astral. Será mais fácil realizar mudanças. Cuide do seu corpo e invista amor na sua relação com o par.



GÊMEOS



As oportunidades não faltarão. Contudo, aja com cautela. Pense nos planos que deseja implantar e seja objetivo. Na intimidade, evite discussões.



CÂNCER



O dia começa em um clima mais divertido. Desafios podem aparecer no mundo do trabalho. No romance, cuidado. Vai ser difícil alcançar acordos.



LEÃO



A sua vida terá uma dose extra de sorte. Você será elogiado no trabalho. Compartilhe com a família e companheiro os seus sentimentos.



VIRGEM



Algo que você temia pode se mostrar menos perigoso. Canalize as boas energias para seus objetivos. O seu relacionamento irá ganhar mais intimidade.



LIBRA



Problemas nas relações profissionais podem acontecer. Cuidado para não se estressar. As tensões podem atrapalhar também a harmonia em casa.



ESCORPIÃO



O momento é bom para se superar. Tarefas desafiadoras serão concluídas com determinação. No romance, fuja de discussões ríspidas.



SAGITÁRIO



Você avançará bastante em direção as suas metas. Talvez precise da ajuda de amigos para ser bem-sucedido. Converse bastante com o seu par.



CAPRICÓRNIO



Você acordará mais sensível hoje. Alguns temas de cunho social podem marcar o seu dia. Não desconte as emoções no companheiro.

AQUÁRIO



Preste muita atenção para não se estressar no ambiente de trabalho. As chances de conflito são altas. Busque relaxar e ser carinhoso na vida a dois.



PEIXES



Aposte no controle do seu orçamento. É um bom momento para se recuperar financeiramente. Hoje você se sentirá disponível para o sexo com o parceiro.