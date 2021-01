Por O Dia

Publicado 27/01/2021 11:33

Rio - A lua entra na fase cheia em Leão nesta quinta-feira. A cigana e sensitiva Sara Zaad relembra que nesse momento lunar tudo fica exagerado e as emoções transbordam. Nesse signo, ela encontra características como o drama, a intensidade, a paixão e o entusiasmo pela vida.

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 27 de janeiro de 2021

Já Vênus está em Capricórnio e Marte está ainda em Touro. Segundo Sara Zaad, esses dois planetas posicionados em signos do elemento terra estão voltados muito para a concretização de objetivos e para a realidade da vida, essa combinação ativa a sensibilidade. ”Os conflitos entre o casal vão chegar ao auge e cada um deve ter muita paciência para lidar com essas adversidades. Podem haver muitas brigas por conta de situações mal resolvidas. Por isso, devemos ter muito cuidado com excesso de ciúme e possessividade”, explica.Para aqueles que estão solteiros, a cigana afirma que o momento é de construção de objetivos a longo prazo. “Não está na hora de relacionamentos superficiais. As relações devem ser construídas com muita base, estrutura, comprometimento e seriedade nas ações”, conclui.Ariano, é preciso ter muito cuidado nesta semana com gasto excessivo, porque você está desperdiçando dinheiro demais. Isso vai atrapalhar a relação, uma vez que o seu parceiro quer economizar, poupar para uma emergência, enquanto você pensa em gastar e em investimentos de risco. Um relacionamento, ariano, ele não é feito somente de sexo ou paixão. Mas, também, de projetos a longo prazo juntos, a construção de uma vida sólida e estável financeiramente.Problemas financeiros dentro de um relacionamento são grande motivo de separação entre os casais. Para que se tenha um relacionamento saudável, não basta só duas pessoas se amarem, mas também terem um projeto de vida juntos. Caso realmente você perceba que as diferenças entre você e seu amor são irreconciliáveis é melhor sentar e conversar e cada um ir para um lado.Para os arianos solteiros, é importante que vocês tenham em mente que uma relação não se faz somente de sexo, aventura e diversão. Mas que se você quer algo realmente a longo prazo com alguém precisará agir com mais responsabilidade, foco, responsabilidade e comprometimento.Taurino, muito cuidado com inveja em cima de seu relacionamento. Tem muita gente que se finge de amigo quando na verdade está querendo mesmo é que você brigue e termine a relação, seja porque quer ficar com o seu parceiro ou porque quer você. Ou, simplesmente, por ser uma pessoa que não gosta de ver as outras felizes.Evite cair em provocações esta semana. Não acredite em tudo que é dito em redes sociais. Existem pessoas que gostam de fazer intriga e fofoca com a vida alheia e como numa lua cheia nossos ânimos estão mais quentes e, por isso, todo cuidado é pouco. Será uma semana também em que seu parceiro ou parceira pode se destacar mais, seja por conta da carreira profissional ou por você ser uma pessoa popular e, por isso, ter muitos amigos nas redes.Não entre na "pilha" de ninguém que queira te colocar ciúme e caso veja algo que considere suspeito chegue. Fale diretamente com seu amor! Não dê ouvidos a outras pessoas sem antes falar com ele.Para os taurinos solteiros, mas que já tem uma paquera em vista, muito cuidado com cenas de ciúme de sua parte. Não adianta querer ficar restringindo a pessoa, tentando controlar o que ela posta nas redes sociais e quem curte o seu perfil, pois ele já tinha uma vida social antes de conhecer você.Geminiano, muito cuidado com situações de agressão, que não serão físicas, mas psicológicas. Nem sempre no relacionamento precisa ter agressão física para ser considerado abusivo, basta que o seu parceiro esteja te tratando mal, te menosprezando, te colocando pra baixo.É o momento de você perceber o que verdadeiramente une você com esta pessoa que está ao seu lado, não importa quanto tempo que tenham juntos? Será que é somente pela parte financeira?Ou mesmo você está presa porque o relacionamento sexual é muito bom mas fora da cama é um verdadeiro desastre? Será que vale a pena ficar mantendo um relacionamento que te diminui e que te faz infeliz?Não fique guardando mágoas, tristezas e ressentimentos dentro de ti, geminiano. Caso realmente não esteja te fazendo bem a relação, pense seriamente sobre se libertar desta parceria que está te fazendo sofrer. Siga em frente porque você merece ser feliz.Para os geminianos solteiros, procure observar muito bem antes de entrar numa relação séria. Veja como a pessoa em que você está interessado se comporta. Faz piadinhas de mal gosto, critica o seu corpo, fala coisas sobre você que te incomodam? Bem, comece a relação para que você não se arrependa depois.Canceriano, um relacionamento não existe só aquilo que você acha importante, ou só se vê os seus projetos de vida. É importante que se tenha equilíbrio e que os sonhos e objetivos de seu parceiro também sejam levados em consideração, senão fica uma relação super desigual, sem reciprocidade.Você está tentando manipular para que tudo saia do seu jeito, fazendo as coisas como você tem vontade. Não permitindo que o seu parceiro se expresse, por isso a relação acaba se tornando cheia de ressentimentos e frustrações.Muitas vezes as traições acontecem não porque exista falta de amor, mas porque um dos parceiros está se sentindo menosprezado dentro da relação, se sentindo sozinho e negligenciado.Evite também muita dramaticidade e mimimi. Seja mais objetivo dentro da relação, coloque aquilo que te desagrada de uma forma objetiva em vez de se fechar e querer que o parceiro ou parceira adivinhe o porquê você se chateou. Para os cancerianos solteiros, mas que tem um crush em vista, não tente ficar conduzindo a paquera. Deixe espaço para que a pessoa se expresse e mostre o que ela tem de bom.Leonino, esta semana você estará mais sensível e dramático do que o normal. Por isso, tome cuidado para que o seu mau humor e irritabilidade não venham atrapalhar o seu relacionamento.Procure dar um “desconto” ao seu amor. Não exigir tanto dele, nem implique demais com as coisas como você está fazendo, porque a lua cheia exacerba os sentimentos, ficamos todos um pouco agoniados, parece que há um transbordar de emoções. Por isso, você pode estar “sentindo” coisas sobre o seu parceiro que normalmente não sentiria. Procure relaxar um pouco, fazer algo divertido, chamar seu amor para um jantar ou algo diferente, só vocês dois, para “quebrar” um pouco este clima de ansiedade que você está vivendo.A grande verdade, leonino, é que nestes dias de lua cheia você estará muito carente e exigindo do seu parceiro uma quantidade maior de atenção. Caso isso não aconteça, você fica se sentindo negligenciado pelo seu amor, quando, na verdade, ele não está deixando de te dar atenção.Para os leoninos solteiros, muito cuidado para não confundir tesão à primeira vista com amor. E antes de assumir qualquer compromisso perceba seus sentimentos e veja se na verdade não está mesmo é carente do seu próprio amor e cuidado. Um relacionamento é para te transbordar, leonino, não para te preencher.Virginiano, o amor se reconhece no dia a dia, nas atitudes, no cuidado que temos com o parceiro. Mas nem sempre isto é o suficiente para os nossos parceiros, eles querem ouvir um “eu te amo”.Às vezes você é uma pessoa bastante seca, daquelas que demonstram que ama alguém sendo útil a pessoa, fazendo algo para melhorar o dia a dia dela. Cuidado da alimentação e coisas do tipo, mas seu parceiro está sentindo falta de mais otimismo e entusiasmo na relação, mais paixão, mais palavras de encorajamento, mais declarações de amor.É importante também não se esquecer que não é porque a pandemia ainda está acontecendo que você vai ficar totalmente paranóico, virginiano. Se afastar completamente do seu amor, a não ser em casos de ter sido infectado pela doença.Não use a desculpa do coronavírus para ser frio com seu parceiro, virginiano. dê atenção, carinho, afeto, demonstre a pessoa amada o quanto ela é importante para você, o quanto ela é especial.Para os virginianos solteiros, será em lugares que você vai todos os dias que você pode encontrar o seu novo crush, seja numa academia, no supermercado, numa consulta médica ou mesmo no seu trabalho. Fique de olho na sua rotina que seu novo amor pode estar mais perto do que você imagina.Libriano, não ceda às pressões do seu parceiro para sair e se divertir. Se isso for acontecer, lembre que a pandemia ainda não acabou, apesar da vacina. Você em muitas situações não sabe dizer não para o seu parceiro e deixa que ele faça o que quiser. Nessas horas em que se está vivendo uma situação de doença tão grave devemos ter consciência do que devemos ou não devemos fazer, mesmo que isso desagrade as pessoas em volta de nós. Isso inclui os nossos parceiros amorosos.Não tenha medo de brigas ou discussões causadas por atitudes conscientes suas. Comece a perceber se os valores que você segue e os valores da pessoa que está ao seu lado combinam realmente. Não precisamos ter alguém que pense como nós mas precisamos de uma pessoa que pense exatamente igual a nós. Mas os valores de ética e integridade devem ser os mesmos, para que uma relação possa se desenvolver de maneira saudável.Você também não deve fazer nada que te desagrade, libriano. Nada que seja contra os seus princípios morais. Caso você sinta que seu parceiro não corresponde ao que você julga como íntegro, comece a considerar a real possibilidade do rompimento entre vocês.Para os librianos solteiros, muito cuidado com esta lua cheia! Ela nos traz uma vontade de estar em lugares cheios, de sair e de se divertir. Nesse momento de pandemia temos de ter todo cuidado. Preste também atenção se o crush está seguindo as regras de segurança, pois uma pessoa que respeita as regras e tem valores éticos elevados é alguém que você deve trazer para estar ao seu lado.Escorpiano, a nossa casa é o nosso lugar de paz dos problemas do dia a dia mas ultimamente a sua casa está sendo palco só de brigas e discussões, não é mesmo? Será que vale a pena tantas palavras agressivas, tanto abuso, aguentar tanta coisa em nome de um suposto “amor”? Amor é cuidar, é proteger o outro, não tratar mal, humilhar, xingar, discutir e até mesmo agredir verbal e psicologicamente.Caso você esteja passando por isso dentro de uma relação, pense muito bem, se vale a pena continuar esta história, e não tolere qualquer coisa de seu parceiro por medo de ficar só. Um relacionamento tem de ser recíproco, saudável, bacana, nos fazer bem e não apenas nos colocar pra baixo.Todos nós estamos passando por momentos desafiadores, por conta da pandemia e os casais estão passando muito mais tempo juntos do que normalmente passam. Por isso, muitas vezes acabam descobrindo que nem conheciam as pessoas com as quais convivem, o que pode estar sendo o seu caso.Evite conflitos durante esta lua cheia, passe a observar mais as atitudes de seu amor para contigo e com as pessoas que vivem com você. Se ele pedir para que você deixe a sua família para dar atenção a ele, não faça isso! A nossa família é nosso bem mais importante e quem nos ama não nos pede este tipo de escolha.Para os escorpianos solteiros, antes de entrarem em um relacionamento procurem observar as atitudes da pessoa que é candidata ao seu coração. Veja como ela trata a família dela, como fala da mãe ou do pai. Uma pessoa que trata mal a própria família, que não tem respeito por eles, vai fazer o mesmo com você, não ter respeito e consideração.Sagitariano, muito cuidado nesta lua cheia, porque poderão haver muitas brigas entre você e seu amor por discordância em relação à pandemia e suas questões de segurança. Não podemos agir como se estivéssemos num momento normal, sagitariano. Caso você fique saindo para balada e tendo comportamentos irresponsáveis isso acaba prejudicando o seu relacionamento, você pode inclusive contaminar as pessoas de sua casa.Todos nós estamos passando por momentos desafiadores, sagitariano. Não é só você, então está na hora de ser parceiro e amigo de seu amor não só nas horas boas e de diversão mas também quando temos momentos tristes e desafiadores. O amor não se fortalece somente nas festas, alegrias e diversão, o amor se fortalece e cresce no dia a dia, pela capacidade que o casal tem de enfrentar as dificuldades da vida juntos.Muitas vezes você entende que um relacionamento tem de viver somente de aventura, brincadeiras, risadas, coisas positivas, mas nem sempre isso vai acontecer e faz parte da vida. Muito cuidado também com a sua grosseria disfarçada de sinceridade, não precisamos ser mal educados para sermos sinceros com aqueles que amamos, sagitariano.O dia a dia está pesado para o seu parceiro ou parceira também, não somente para você. Para os sagitarianos que estão solteiros, é a hora de agir com responsabilidade e não sair tanto de casa, respeitar as diretrizes de segurança do coronavírus. Que tal conhecer alguém pela internet? Neste momento que vivemos é uma ótima solução para conhecer pessoas, filtrar aquelas que realmente valem a pena, para que num futuro próximo, com todo cuidado e segurança, possamos conhecê-las pessoalmente.Capricorniano, você está trabalhando muito ultimamente e não está dando atenção para o seu parceiro, ele está sentindo falta de cuidado de sua parte, é óbvio que devemos prestar atenção neste momento no dinheiro e economia, não podemos ser levianos e irresponsáveis. Mas a parte sexual de uma relação também é importante, capricorniano.Você dá todo o suporte material a seu amor, mas ele também precisa de carinho, cuidado e precisa sentir que é desejado por você. Procure fazer algo diferente nesta lua cheia! Chame seu amor para sair ou se não quiser arriscar por conta da questão da pandemia faça algo especial em casa mesmo. Se tiver filhos pequenos, coloque-os para dormir mais cedo, faça algo romântico para ele, demonstre que você ainda o ama e deseja. Esta sua atitude vai impressionar positivamente o seu parceiro, que sentirá que você ainda o ama e fortalecerá demais a união de vocês. Um relacionamento precisa ser cuidado em todos os seus pilares para ser saudável, próspero e fazer bem ao casal.Para os capricornianos solteiros, procure tirar pelo menos um dia na semana pra sair com o crush ou conhecer gente diferente, se divertir, pois mesmo no meio desta questão pandêmica se agirmos com responsabilidade e seguindo os protocolos podemos sair de vez em quando. Um jantar a dois com o paquera para se conhecer melhor ou mesmo um passeio só os dois num lugar mais tranquilo onde não haja aglomeração pode ser uma saída interessante e você ainda vai desestressar de todo este momento tenso em que vivemos, capricorniano.Aquariano, quais são os seus valores? O que você entende como importante na sua vida, o que você tem como valor dentro de um relacionamento? Esta semana você precisará ter isso muito em mente, porque as discussões com seu parceiro podem ser constantes. Muitas vezes elas acontecem exatamente por vocês terem valores diferentes um do outro e, isso a longo prazo, mina qualquer relação, não importa se ela tem um dia ou 50 anos.Quando estamos junto com alguém, por mais que pensemos de maneira diversa ao do nosso amor. Afinal, temos o nosso modo de ver a vida, os nossos valores, que é o que achamos importante para nós, tem de ser os mesmos dos nossos parceiros.Você não pode ficar com alguém que desrespeite as diferenças entre as pessoas, por exemplo, que seja preconceituoso, ou seja uma pessoa que discrimine as outras por conta, por exemplo, de raça ou religião. Isso não combina com você, aquariano! Se seu parceiro demonstra ser uma pessoa assim, com o tempo essa relação está realmente fadada a acabar, os valores de vocês não batem. Por isso, as discussões acontecem e se perde o respeito entre o casal.No caso então de vocês terem filhos juntos essa diferença pode ser negativa na cabeça das crianças, que precisam ter dos pais valores sólidos de amor e, também, ver que eles se respeitam e querem estar juntos. Pense bem se você e seu amor já não estão seguindo rumos diferentes faz muito tempo. Agora, se você ainda não percebeu, aproveite estes dias de lua cheia para deixar as coisas mais claras sobre vocês dois para que você possa tomar uma decisão com maturidade. Caso realmente você perceba que os valores não são mais os mesmos e que não dá pra continuar junto é melhor romper e se manter a amizade do que ficar brigando juntos.Para os aquarianos solteiros, é muito importante antes de iniciarem qualquer relação vocês perceberem se a pessoa na qual vocês estão interessados têm os mesmos valores que você.Pisciano, muito cuidado com sua intuição nesta semana! Ela pode ver traição onde não tem. Você estará muito vulnerável energeticamente nestes dias, pois a lua cheia é o momento de transbordamento de emoções e, por isso, tudo o que sentimos fica muito exagerado e intenso.Muito cuidado com as coisas que você vê nas redes sociais que o seu amor posta. Na maioria das vezes, não tem nada demais e você acaba agindo como diz aquele velho ditado popular, “procurando chifre em cabeça de cavalo”. Nada de cair no papel de vítima, achando que não tem sorte no amor e brigando com o seu parceiro por conta de situações fictícias, paranoias que você mesmo montou na sua cabeça e que não correspondem à realidade.Cuidado ao desabafar com “amigos” sobre o seu relacionamento. Tem gente que não está nem um pouco interessada em ouvir o que você tem a dizer, mas sim querendo mesmo fazer intriga e fofoca com sua relação, porque são pessoas amargas e não querem ver nenhum casal feliz. Devemos ter muito cuidado, pisciano, com quem abrimos os nossos corações, principalmente porque você é uma pessoa que absorve muitas influências negativas das pessoas.Proteja a sua energia, proteja a sua relação e não confie em qualquer pessoa que chegue até você e fale do seu parceiro. Procure filtrar tudo o que você ouve e resolva as suas questões internamente, não desabafando em redes sociais ou com supostos amigos que não querem o seu bem.Para os piscianos solteiros, esse conselho acima também é válido. Então, não fale da sua paquera para qualquer pessoa, se você tem um crush em vista e vocês estão se conhecendo e se dando bem guarde esta informação para você. Boca fechada para as pessoas enquanto a relação não fica mais séria, nem todos torcem pelo seu sucesso no amor.