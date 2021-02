Sistema Solar Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 07:00

ÁRIES



É bom redobrar o cuidado com fofocas em grupos. Pode gerar problemas. O Sol favorece as amizades. Na paquera, uma amizade pode virar namoro.



TOURO



O astral é excelente para você ir atrás dos seus objetivos. Cuide da sua beleza e saúde. Na vida a dois, muita paixão pode surgir.



GÊMEOS



Hoje seu dia vai ter muita animação. Vai conseguir realizar as tarefas de forma leve. No amor, use seu charme e evite uma paixão proibida.



CÂNCER



Questões relacionadas à casa e a família vão aparecer. É uma ótima fase para fazer mudanças no ambiente doméstico. A intimidade vai esquentar.



LEÃO



Você poderá fazer parcerias profissionais. Valorize o trabalho em equipe e tenha cautela com conflitos. No romance, a dica é melhorar o diálogo.



VIRGEM



O empenho no trabalho será recompensado. Uma nova oportunidade pode marcar seu dia. Mande vários currículos. Demonstre seu amor, sem cobranças.



LIBRA



Seu charme e seu carisma serão realçados. No trabalho, você vai esbanjar criatividade. Na vida a dois, o clima será de pura sedução.



ESCORPIÃO



O descanso e o convívio com a família estarão em alta. Evite conversas difíceis. No amor, pode se encantar por pessoas misteriosas e discretas.



SAGITÁRIO



A comunicação vai estar em ótimo momento. Não exagere na conversa e não se envolva em fofocas. Muita descontração e bons papos nas paqueras.



CAPRICÓRNIO



Assuntos relacionados a dinheiro marcarão seu mês. Soluções para incrementar o orçamento podem surgir. Na relação, valorize o seu par.



AQUÁRIO



Hora de conquistar seus objetivos. A Lua estimula os estudos e dá sinal verde para novas possibilidades. Sintonia deliciosa com o parceiro.



PEIXES



Os astros podem trazer timidez e desconfiança. Confie no seu sexto sentido. A dois, reforce a confiança, fuja de discussões e se dedique ao desejo.