Por O Dia

Publicado 02/02/2021 06:00

ÁRIES



Ótimo dia para fazer contatos importantes. Tenha um pouco de paciência nas suas relações. Uma paquera com algum amigo pode surgir.



TOURO



Explore seus talentos para se dar bem na carreira. Aposte nos cuidados pessoais e na saúde. No romance, planos conjuntos vão estar em alta.



GÊMEOS



A criatividade vai marcar seu dia. Com muito carisma, você conseguirá defender seus projetos. No relacionamento, busque inovar.



CÂNCER



É um bom momento para se desfazer de coisas que não usa. No trabalho, explore sua experiência. Na vida a dois, sensualidade à flor da pele.



LEÃO



A Lua anuncia um bom dia para fazer contatos. Busque novas possibilidades nos negócios. Declare seu amor ao parceiro.



VIRGEM



O seu desejo de ter uma vida confortável pode ser concretizado. Dedique-se ao trabalho. No romance, uma oportunidade pode estar do seu lado.



LIBRA



Os astros indicam conquistas para o seu signo. A fase é de sorte para os jogos. Então, aposte. No relacionamento, o momento é de muito carinho.



ESCORPIÃO



Dedique um tempo aos familiares. Priorize as tarefas que sabe fazer bem e evite revelar seus planos. Aproveite bastante os momentos a dois.



SAGITÁRIO



É hora de buscar aliados. Identifique pessoas que possam te dar um conselho ou uma dica para te ajudar. Sua popularidade nas paqueras será incrível.



CAPRICÓRNIO



Dedique-se ao trabalho e à realização dos seus planos. A Lua acentua a sua preocupação com o visual. Compre algo legal para si. Valorize seu par.



AQUÁRIO



Os astros ressaltam a sua autoconfiança. Mostre ao mundo as suas habilidades. Na conquista, procure alguém que tenha ideias parecidas com as suas.



PEIXES



Dedique um tempo para ficar bastante em seu canto e pensar na vida. Cuidado com as preocupações. A Lua acentua a sua sensualidade no amor.